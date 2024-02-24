Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1225
Ama her şeyden önce, bu alanda herhangi bir şey yapmadan önce, Pedro Domingos'un "Yüce Algoritma" kitabını indirip okuduğunuzdan emin olun, çok eğlenceli ve basittir (geekler için - Habrahabr benzeri) İlkelerin kendilerinin hangi makine olduğunu açıklar. öğrenme, neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını ve neden olduğunu. Bana göre başlamak için en iyi yer burası. Her şey basit ve açık olduğu için. Ve kafamda :)
Oh, teşekkürler. Innokenty'den görmek için başka bir model (trend-flat) ...
vay be bu gizemli model ne? =)
Vizard_ : Güzel , yeni bilgiye ulaşıyorsun, aferin ve Kesha ya utangaç ya da sadece cimri, burada Kesha'yı sevmiyorlar, daha basit ol ...
işte benim düz trend kalıbım
Sadece sıfır çubuğundan robottan geçiyorum ve herhangi bir yönde hareket potansiyeli% 75 eşiğini aşamazsa AL veya SAT üzerindeki hareketlerin miktarını analiz ediyorum, düz - güçlü tipini hesaplıyorum (% 70-75) ) belirgin (%60-70) zayıf (% 50-60).
Çizginin kendisi bir zikzaktan uzak. Yeniden çizmiyor. ama her zaman olduğu gibi kalır. Sonuç olarak, daireleri ve trendleri doğru bir şekilde belirleyebilirim ve bu, analizin hangi zaman diliminde gerçekleştiğinden bağımsız olarak herhangi bir zaman dilimi için geçerli olacaktır.
Bu benim için en iyisi ve hayır, onu ticaret için değil, uyarlanabilir trolün hesaplanması için kullanıyorum.Modeli bekliyorum ve bilgiyi analiz etmek için bir araç olarak onu sinir ağına vidalayacağım.
Güzel
işte benim düz trend kalıbım
Ne anlamı var? Ve böylece bir zikzak olmadığı açıktır, çünkü köşeleri atlar ve muhtemelen yeniden çizmez, çünkü Geç. Ancak ekranın amacı, beceriksiz bir çizim değil, bir model ise, o zaman tablo üzerinde boyamak için değil, gerçekten bir düz veya trendin başlangıcına işaret ettiği noktaları göstermek yeterliydi.
sizinki gibi cevaplar için TİCARET İÇİN kullanmadığımı açıkladım.
Bu kullanımla ilgili değil, performansla ilgili ve eğer orada değilse, o zaman fırında.
bu maaaaalenky dikdörtgeni görüyorsunuz - burada tam olarak tanımladığım şey bu.
ve muhtemelen "performans" hakkında çok az şey anladığınız için, sadece size sempati duyabilirim.
Bir algoritmanın ortaya çıkacağını düşünüyorsanız ve oops, işe yarayacaktır. her şey ve her yer için evrensel Ah, ne kadar yanılıyorsun.
Ve gördüğünüz gibi ... veya belki de değil ... kırmızı dikdörtgende yazılanlar piyasadaki mevcut durumla tamamen tutarlıdır)