Bu iş için doğru yaklaşımdır. Yalnızca dağıtım, fiyatın kendisi değil, getirileridir. Yalnızca bilinen bir dağılımı olan VR parçalarıyla çalışmak gerekir.
Weierstrass işlevinde mükemmel sonuçlara sahip olduğunuz için, hangi getiri dağılımına sahip olduğuna bakmanız ve yalnızca bu tür gerçek VR kümeleriyle çalışmanız ve başkalarıyla çalışmamanız gerekir.
evet, yalnızca diğer işlevlerden hesaplanan belirli kümelerle çalışmanın mümkün olduğunu doğru bir şekilde kaydettiler, yine de denemeniz gerekiyor
karlı eğilimlerin yüzdesi nedir? Kendiniz için ilginç
Henüz yatırımcılar tarafından yamalanmamış olan Alyosha'nın, yapılacak ilk şeyin sinir ağlarınızı ve ormanlarınızı basit bir Gauss rasgele yürüyüşle (ancak Asaulenko'nun önerdiği gibi bir sinüzoid üzerinde değil) kontrol etmek olduğunu savunduğunu hatırlıyorum. Üstelik bu durumda tahminin doğruluğunun %100 olduğunu söyledi . Ve sonra sistemini gerçek VR'ye aktardı.
Burada başka benzer deneyler yapan var mı? Sonuçlar nelerdir?
Bir kez daha tekrar ediyorum - herhangi bir işlemi nasıl tahmin edeceğinizi biliyorsanız (hafızalı veya belleksiz) - sadece gerçek VR'den seçin.
Yüzünde böyle bir vuruş için, nezih bir toplumda. Genel olarak, SB'yi ve hatta% 100'ü tahmin etmenin mümkün olduğu konusu, karlı bir martinden bahsetmekten çok daha saçma. Yatırımcılar Alyosha'nıza doğru karar verdi, mezarına (mezarı) tükürürdüm.
Ama r-ka'nın üretim için değil, araştırma için bir araç olduğunun altını çizdim.
Genel olarak, Microsoft R satın aldı ve artık Microsoft'un bir parçası. Endüstriyel sistemler inşa etmek için de R vardır. Bir keresinde üretim modunda R geliştirmeyi kullanan çok iyi bilinen şirketlerin bir listesini görmüştüm - bakmak için çok tembel
Ancak tüm bu sayısız ve yeni modellere ihtiyaç yoktur, çünkü tüm sorun öğretmen için bir tahmin yeteneğine sahip olan tahmin edicilerdedir ve bu tahmin yeteneği değişmemelidir. Burada çıngırak gerekli, ki bu hızlı, tek seferlik ve ... her şey açık. Ayrıca, yalnızca altı modeli denemekle kalmaz, en önemlisi, tahmin edicilerle oynayabilir ve her zaman sonucun anlaşılır bir değerlendirmesini alabilirsiniz.
MO ile çalışma planı budur
bu saçmalık çıngırak, Fisher'ın süsenlerinin eğitilmesi dışında
bu saçmalık çıngırak, Fisher'ın süsenlerinin eğitilmesi dışında
Yüzünde böyle bir vuruş için, nezih bir toplumda. Genel olarak, SB'yi ve hatta% 100'ü tahmin etmenin mümkün olduğu konusu, karlı bir martinden bahsetmekten çok daha saçma. Yatırımcılar Alyosha'nıza doğru karar verdi, mezarına (mezarı) tükürürdüm.
