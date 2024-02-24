Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 571
az etki demek..önemli bir özellik olmadan nasıl anlaşılır? ) yalnızca tahmin edicilerin her birinin değerlerini sırayla karıştırırsanız ve genel hatanın nasıl değiştiğini yeniden eğitir ve izlerseniz
sadece rastgele karıştırılmış verilerin tesadüfen aniden çok önemli hale gelmesi şaşırtıcı olabilir :)
Eh, karıştırmak gürültü yapmaktır. Gürültü kendini ortalama olarak telafi etmelidir, yani. ağırlıkça 0'a gidin. Sanırım tahmin ediciyi kaldırabilir ve bunun için benzer bir tahmin elde edebilirsiniz - yani. önemli ya da değil.
ya da öyle, ama yine de zaman verimli değil
ya da öylesine, ama yine de zaman verimli değil
Breiman'ın Gini ormanı için önem puanlama algoritması açıklaması:
Yıllık %100 yetmez, bir aya ihtiyacınız var :)
Yılda %100 ve istikrar için, sizi herhangi bir yönetim fonunda mükemmel koşullarda bir tüccar olarak alacaklar, oraya ne kadar sermaye çevirdiklerini ve bundan ne çıkar elde edeceğinizi hayal edin. Bir düzine Bentley için yeterli, ancak büyük olasılıkla işverenler, teknolojiye sahip olmak için dairenize bir baskın düzenleyecek, bir PC'yi ve flash sürücülü tüm diskleri çıkaracak. Ve kârın yüzde 300'ü için kapitalistler genellikle sizi öldürür ve gözünü kırpmaz. Yani her şeyi iyi yapmalısın, yoksa bir PC çalacaklar ve bu kadar, geliştirmeden geriye hiçbir şey kalmayacak.
Öte yandan, NS-psikopatisi sadece bu şekilde tedavi edilir - PC'yi zorla çıkararak ve elektrik panelindeki anahtara tıklayarak)))
dalın en başındayken - NS cinsinden hesaplayın ve girdi ağırlıklarını ölçün
bu arada, ns için bunun nasıl belirlendiğine de bakabilirsin, elbette .. mb daha da iyi
en azından MLP için
çok vahşi bir hayal gücün var :)
Ulusal Meclis'te ağırlıkları ayarlayarak tedavi
Yıllık %100 kazanma olasılığını kanıtlamak için gerçek hesabınızda en az 2-3 yıl göstermeniz gerekir.
Yılda % !00 bir soru değil. Çok düzenli ticaret yapmadığım için bu derecelere ulaşamadım. Ancak manuel ticaret ile günde minimum % 4-5 yapmak zor değil. Makinede daha az çıkıyor - günlük çalışma ile ayda yaklaşık% 12-16.
Burada tek bir sorun var. Bu sadece küçük bir depozito ile mümkündür. Artmasıyla birlikte ticaretin etkinliği düşer ve ticaretin kendisi başka yöntem ve stratejiler gerektirir.
ZY %12-16'yı %72-96 oranında düzeltmek gerekir, tk. %12-16/ay - bu, sözleşme tutarından elde edilen kârdır, yani kaldıraç ~6 hariçtir. Evet ve borsada vadeli işlem yapmakla ilgiliydi.
Burada tek bir sorun var. Bu sadece küçük bir depozito ile mümkündür. Artmasıyla birlikte ticaretin etkinliği düşer ve ticaretin kendisi başka yöntem ve stratejiler gerektirir.
Büyük bir depozitoyu küçük olanlara bölün. Bir hesapta işlem yaparsınız ve işlemleri geri kalanına kopyalarsınız) Delov o zaman)