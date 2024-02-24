Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2227
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yandex'den belirli bir uygulamadan bahsediyorum. Python'da, herkese açık seçeneklerden her şeyin zor olmadığı açıktır :)
neden spesifik, sen bir arama motoru değilsin
neden spesifik, sen bir arama motoru değilsin
Evet, aslında buna gerek yok.
Evet, aslında buna gerek yok.
python'u genel anlamda öğrenin, bu basit. Kitap listesini kaldırdım. ben Asil
en ilginç olanı kullanabilirsiniz. Tabii ki, uzun vadede MO ile ilgilenmeyi planlamıyorsanızsadece başka seçenek yok.
python'u genel anlamda öğrenin, bu basit. Kitap listesini kaldırdım. ben Asil
en ilginç olanı kullanabilirsiniz. Tabii ki, uzun vadede MO ile ilgilenmeyi planlamıyorsanızsadece başka seçenek yok.
Merhaba, kitaplara bir link atın) bir şekilde kaçırdım.
Evet, aslında buna gerek yok.
Max'in videosunu, nasıl çalıştığını izlerseniz, o zaman bu, paketler ve açıklamalar için bir Google aramasının %50'sidir ve diğer her şeyin yarısıdır)))) Python'u php'den farklı olarak çekici yapan şey, internette çalışmaya açık materyallerin varlığıdır. .
Merhaba, kitaplara bir link atın) bir şekilde kaçırdım.
Python'da gerçekçi olmayan harika literatür arşivi ve python'da makine öğrenimi
https://codernet.ru/books/python/?page=1
Python'daki pembe kitabı seviyorum ama orada görünmüyor.
Piyasanın mekaniklerini düşünmeyi sevenler...
Modeli aşağı dönüm noktasını tanımak için eğitti, modelin çıktısında olasılık 0'dan 1'e
gösterge (çıkış) mavi renkte gösterilir
Basit bir şekilde gösterge, satıcıların satışlara olan ilgisini gösterir.
resimden de görebileceğiniz gibi, gösterge bazen çalışıyor
Ama daha ilginç bir şey daha var... Tüm güzel, geri tepmesiz (vanilya) "düşüş trendleri", tam olarak göstergenin satıcıların satışlara sıfır ilgisini gösterdiği anda ortaya çıkıyor.
Ve faiz ortaya çıkar çıkmaz büyüme başlar))
Öyleyse neden herkesin kaybettiğini, TS'nin neden tükendiğini vb. bir düşünün. ...
Piyasanın mekaniklerini düşünmeyi sevenler...
resimden de görebileceğiniz gibi, gösterge bazen çalışıyor
Ama daha ilginç bir şey daha var... Tüm güzel, geri tepmesiz (vanilya) "düşüş trendleri", tam olarak göstergenin satıcıların satışlara sıfır ilgisini gösterdiği anda ortaya çıkıyor.
Bunun nedeni, vanilyanın aşağı hareketi için satıcılara değil alıcılara ihtiyaç duyulmasıdır :)))) Piyasanın mekaniği öyle düzenlenmiştir.
Bunun nedeni, vanilyanın aşağı hareketi için satıcılara değil alıcılara ihtiyaç duyulmasıdır :)))) Piyasanın mekaniği öyle düzenlenmiştir.
teşekkürler kap
Bunun nedeni, vanilyanın aşağı hareketi için satıcılara değil alıcılara ihtiyaç duyulmasıdır :)))) Piyasanın mekaniği öyle düzenlenmiştir.
Neden ALICILAR?