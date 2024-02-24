Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2218
okudum ama anlamadım
Eğitim etiketleri oluşturun (rastgele örnekleme)
Eğitim örnekleri, bir dizi özellik (veya özellik) ve bunlara karşılık gelen etiketlerdir. Modelin çıktısına, tahmin etmeyi öğrenmesi gereken bazı bilgiler verilmelidir. İkili sınıflandırma durumunu ele alacağız, model eğitim örneğini sınıf 0 veya 1 olarak sınıflandırma olasılığını tahmin edecektir. Mantıksal olarak, sıfırlara ve birlere işlem talimatları atanabilir: al veya sat. Başka bir deyişle, model, verilen çevresel parametreler (bir dizi özellik) için işlemin yönünü tahmin etmeyi öğrenmelidir.
Bu rastgele evin özü nedir, neden? ne veriyor?Etiketler için neden bu rastgele mesafeler?
Önümüzdeki n-barlar için tahmin. Bir anlaşmayı ne kadar sürdüreceğinizi bilmediğiniz zaman. Makalelere yorumlarda soru yazın
1000 cent doları için bir şişe viski alsa daha iyi olurdu ... danışmanı)))
kendini boğdu ... bir kez daha))))
git kendi başına al
Ben o tür şeyler içmem.
saklan, utanma. Zaten herkese her şeyi kanıtladı.
sizi ilgilendirmez
Fiyat bir radyo sinyali gibi davrandıysa, yanlış bir ticaretten kurtulmanın mükemmel bir yolu olurdu.)
Harika dedi!
Çok basit, yanlış kararlar gerçeğini ve norm olarak kabul etmelisiniz.
Ve bu kararları verirken nihai kâr negatif bölgedeyse, seçilen yöntemin temelde yanlış olduğuna dair ek bir kanıta gerek yoktur.Tüm bu bakıcılar forex yüzünden ortaya çıktı, çünkü forex haydut insanlar için icat edildi (ben onlardan biriyim))). Borsada işlem yapan kişiler , açık bir pozisyonun gerçek değerini ve maliyetini bilirler ve özellikle kârsızlarsa, borçla açık pozisyon tutmayı göze alamazlar.
Radyo sinyali sonsuz değildir) ve kapatılabilir)