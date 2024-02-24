Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2218

Maksim Dmitrievski :

okudum ama anlamadım


Eğitim etiketleri oluşturun (rastgele örnekleme)

Eğitim örnekleri, bir dizi özellik (veya özellik) ve bunlara karşılık gelen etiketlerdir. Modelin çıktısına, tahmin etmeyi öğrenmesi gereken bazı bilgiler verilmelidir. İkili sınıflandırma durumunu ele alacağız, model eğitim örneğini sınıf 0 veya 1 olarak sınıflandırma olasılığını tahmin edecektir. Mantıksal olarak, sıfırlara ve birlere işlem talimatları atanabilir: al veya sat. Başka bir deyişle, model, verilen çevresel parametreler (bir dizi özellik) için işlemin yönünü tahmin etmeyi öğrenmelidir. 

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
     for i in range(dataset.shape[ 0 ]-max):
         rand = random.randint(min, max)
         if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand ]):
            labels.append( 1.0 )
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand ]):
            labels.append( 0.0 )              
         else :
            labels.append( 0.0 )
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
     return dataset



Bu rastgele evin özü nedir, neden? ne veriyor?

Etiketler için neden bu rastgele mesafeler?
mytarmailS :

okudum ama anlamadım


Eğitim etiketleri oluşturun (rastgele örnekleme)

Bu rastgele evin özü nedir, neden? ne veriyor?

Etiketler için neden bu rastgele mesafeler?

Önümüzdeki n-barlar için tahmin. Bir anlaşmayı ne kadar sürdüreceğinizi bilmediğiniz zaman. Makalelere yorumlarda soru yazın

Fiyat bir radyo sinyali gibi davrandıysa, yanlış bir ticaretten kurtulmanın mükemmel bir yolu olurdu.)

 
Alexey Nikolaev :

Fiyat bir radyo sinyali gibi davrandıysa, yanlış bir ticaretten kurtulmanın mükemmel bir yolu olurdu.)

Harika dedi!

 
Alexey Nikolaev :

Fiyat bir radyo sinyali gibi davrandıysa, yanlış bir ticaretten kurtulmanın mükemmel bir yolu olurdu.)

Çok basit, yanlış kararlar gerçeğini ve norm olarak kabul etmelisiniz.

Ve bu kararları verirken nihai kâr negatif bölgedeyse, seçilen yöntemin temelde yanlış olduğuna dair ek bir kanıta gerek yoktur.

Tüm bu bakıcılar forex yüzünden ortaya çıktı, çünkü forex haydut insanlar için icat edildi (ben onlardan biriyim))). Borsada işlem yapan kişiler , açık bir pozisyonun gerçek değerini ve maliyetini bilirler ve özellikle kârsızlarsa, borçla açık pozisyon tutmayı göze alamazlar.
Aleksey Nikolaev :

Fiyat bir radyo sinyali gibi davrandıysa, yanlış bir ticaretten kurtulmanın mükemmel bir yolu olurdu.)

Radyo sinyali sonsuz değildir) ve kapatılabilir)

