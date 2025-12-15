"Linux'te MetaTrader 5" makalesi için tartışma - sayfa 28
Linux Mint 22'de wine'da brokerımdan mt4 kurmaya çalıştım ve çalıştı, ancak metaquotes web sitesinden indirdiğim MT5'i kurmaya çalıştığımda garip bir şey oldu.
MT5 yüklendi ve açtım.
İlk kurulum ekranı geldi ve şirket olarak Metaquotes'u seçip ileri'ye tıkladım.
Bir sonraki ekranda Demo hesabı aç'ı seçiyorum ve ileri'ye tıklıyorum.
Geçmişte bu sadece programı açıyordu ve her şey yolundaydı.
Bu sefer, gerekli bilgiler olarak isim, e-posta, doğum günü ve telefon numarası isteniyor. Demo hesap için bu neden gerekli bilmiyorum ama tamam.
Bilgileri giriyorum ve hizmet şartlarını kabul ediyorum, ancak sonraki düğme gri renkte kalıyor ve devam edemiyorum.
Bu bir aksaklık mı yoksa bir şey mi kaçırıyorum?
Her türlü yardım için şimdiden teşekkürler.
MetaTrader5 kullanarak linux üzerinde bir python robot tüccarı yapmak (neredeyse) imkansız çünkü kurulamıyor! mt5linux da çalışmıyor.
wine'ı 10.3'ten 10.4'e yükselttikten sonra - hem terminal hem de yükleyici çalışmayı durdurdu, sistemde bir hata ayıklayıcının çalıştığını düşünüyorlar. "Koruma" olayını abartıyorsunuz.
Merhabalar, MT5 platformunu ubuntu işletim sistemine kurmak istiyorum.
Bu durumda MT5'in Windows işletim sisteminde olduğu gibi düzenli güncellemeler alacağını onaylayabilir misiniz?
Teşekkür ederim!
Hangi broker? Brokere bağlı olarak, uzun süredir kullanmadıysanız yeni bir şifre oluşturmanız gerekecektir.
Aynı hata wine sürümlerini değiştirmek işe yaramıyor.
Bir yol buldum ama benim için uygun değil.
Merhaba, MT5'in resmi depodan yüklenen wine ile çalıştığını bilmenizi isterim. Başka bir paket kullanırsanız veya wine'ı resmi pakette kullanılanlar dışında bayraklarla kendiniz derlerseniz, MT5 başlamayacaktır.10.5'i buradan yükledim:
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 Paketleri
Bu resmi ikili dosyalarla test ettiğim ve çalışan diğer sürümler 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
MT4 sürümü, resmi ikili dosyalarla bile (10.2'den sonra) çalışmayacak, en son yükleyici bile çalışmayacaktır. Bunu çözmek isteyen varsa, suçlu bu gibi görünüyor
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af