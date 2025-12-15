"Linux'te MetaTrader 5" makalesi için tartışma - sayfa 31
Bonjour, MT5'in resmi sürümden itibaren Wine ile çalıştığını bildirmek isterim. Başka bir paket kullanırsanız ya da Wine'ı resmi paketten farklı seçeneklerle kendiniz derlerseniz, MT5 çalışmaz.10.5'i buradan itibaren kurdum :
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64
Test ettiğim ve çalışan diğer sürümler 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4'tür,
MT4 sürümü, resmi binaires (10.2 sürümünden sonra) dahil olmak üzere, çalışmıyor ve hatta son yükleyici de çalışmıyor. Kimse anlamaya çalışmıyorsa, sorunun nedeninin bu olduğu anlaşılıyor.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
Rastgele güncellenmiş bir wine sürümünü geri alma deneyimim başarısız oldu (wine'ı kaynaktan oluşturmak korkunç derecede uzun sürüyor, bu yüzden dayanamadım). Ben bir manjaro linux kullanıcısıyım ve burada diğer paket yöneticileri ve formatları var, bu yüzden sistemimde yaptığım işlemleri anlatmayacağım.
Wine sürümünü geri almak için, manuel olarak kaldırmanız (ayrıntılı talimatlara ihtiyacınız varsa, örneğin perplexity.ai'ye bakın) ve ardından eski paketi manuel olarak yüklemeniz gerekir(burada sisteminize uygun derlenmiş bir deb paketi alabileceğiniz birörnek var).Benim sorunu çözme yöntemim saf wine yerine bottles multi-prefix shell kurmak oldu. Luxwine'ı da denedim ama ağırlığından dolayı tavsiye etmiyorum. Bottles, MetaTrader 5'in yeni sürümlerinin sorunsuz çalıştığı eski bir wine sürümüyle (10.0-10.2, daha sonra değil) bir önek oluşturmama izin verdi (WebView2 yüklü olmasına rağmen yalnızca "Raporlar" sekmesi çalışmıyor, ancak bu kritik değil). Sisteminizden wine'ı kaldırmak, bottles'i kurmak, ön eki gerekli wine sürümünü (10.2) kullanacak şekilde ayarlamak ve çalışan bir MT5'in keyfini çıkarmak sizin için daha kolay olabilir.
Ben kendi adıma Debian 10 kullanıyorum. Haziran başına kadar her şey mükemmel çalışıyordu ancak son otomatik güncelleme, kurulum sonunda başlatılan MT5'i kullanılamaz hale getirdi.
Evet. Şu anda MT5'i, Windows uygulamalarını Linux üzerinde kolayca yönetmenize ve çalıştırmanıza yardımcı olacak ortamları kullanan ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olan Bottles aracılığıyla kullanıyorum.
https://usebottles.com/
Hem uygulamalar hem de oyunlar için tüm Wine yükleme işlemini otomatik olarak kararlı bir sürümle yapıyor. Bazı Windows oyunlarını doğrudan Wine üzerinden yükleyemesem de Bottles üzerinden yükleyebildim.
Şu anda Debian-12, MT5 5120 çalıştırıyorum.
Wine'ın bu sürümü çalışıyor. Wine 10.3 ve sonrasında bunun mümkün olduğunu sanmıyorum.
Bu en son kararlı sürüm, sonrakiler şimdilik sadece staging ve devel. Eğer staging'den stable'a geçerseniz her şey çalışacaktır.
Birkaç ay önce başka bir başlıkta Windows 10'dan linux'a geçme girişimim hakkında yazmıştım. AMD RX580 8Gb GPU'm vardı. AMD, en üst modeller hariç, linux'ta çok az destekleniyor. Oyunlarımın FPS'si Win10 altındakinden 2 kat daha düşüktü. İşte o zaman geçişten vazgeçtim. Şimdi NV RTX 3060'ım var. Tescilli sürücü ile FPS 80'den 72'ye düştü. Tatmin edici.
WINE kontrolü için Lutris ve ProtonUp-Qt yükledim. Oyunlar için GE-Proton10-11 kullanıyorum. MT5 için uygun değildi, çok büyük yazı tipi ve ölçeklenebilir değil (ya da nasıl olduğunu bilmiyorum). Bunun için wine-10.8-staging-tkg-ntsync ve ayrı bir önek kurdum. Ntsync teknolojisi daha hızlı grafikler sağlar, yeni çekirdekler tarafından desteklenir , /dev/ntsync aygıtının etkinleştirilmesini gerektirir (sudo modprobe ntsync). GE-Proton'da da destekleniyor, ancak Lutris ve ProtonUp-Qt'den temin edilebilen diğer sürümlerde desteklenmiyor.
Tüm bunlardan önce, WINE+MT5'i geliştiricilerin yükleyicisiyle yüklemeyi denedim, ancak MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe'yi yüklerken bir hata ile çöküyor. WINE'daki sürümü Windows 8.1 olarak değiştirene kadar manuel olarak yüklenemedi. Bundan sonra MT5 başlamayı durdurdu ve sistemde bir hata ayıklayıcı olduğunu bildirdi. Bu yüzden onsuz yapmak zorunda kaldım. wine-gecko ile, kullanmadığım raporlar sekmesi dışında tüm web içeriği gösteriliyor. Ama her şeyin çalışmasını istiyorum.
Sonuç olarak MT5 sorunsuz ve problemsiz çalışıyor.
Oyunlarla ilgili bazı gizemlerim vardı. Ayrık kartta çalışacak şekilde ayarladım, monitörün bağlantısını kestim ve dahili videoya bağladım. Oyun aynı FPS ile başlıyor. Sadece hesaplamalar için bir hızlandırıcı olarak çalışıyor olsaydı, yine de FPS kaybı olurdu. Anlamıyorum.
Evet, 10.3 sürümünden sonra Wine, ntdll.dll'deki sistem işlevlerinin giriş noktalarını ciddi şekilde bozdu ve bu yüzden koruyucular çalışmayı durdurdu:
Çalışmasını sağlamak için Windows 11 modu + Wine Staging 10.12 veya daha yenisini ayarlayarak geçici bir çözüm var.
