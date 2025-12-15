"Linux'te MetaTrader 5" makalesi için tartışma - sayfa 33

Tobias Johannes Zimmer "Kontroller" testi tüm düğmeleri güzel bir şekilde gösteriyor.

Şişelere farklı bağımlılıklar yükleyerek sorunu çözmeye çalıştım, yani directx, çünkü directx'in MT5 grafik nesneleriyle bir ilgisi olabileceğini düşündüğümü hatırlıyorum, ancak bunun doğru olup olmadığından emin değilim.

Tam olarak neyi tartışıyorsunuz? Emin olmamakla birlikte konu dışına çıktığınıza dair şüphelerim var.
 

Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

Tobias Johannes Zimmer #318:

Çünkü renk seçici açılmıyor.


"F4 "ü deneyin https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

 

Test sanallaştırmamda xfce ile Debian13 var:

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

Yüklü (sadece Depends ile, Suggests veya Recommends yok)

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

Debian'ın kendi deposundan, winehq.org'dan değil.

wine-gecko-2.47.4 ve wine-mono-9.4.0 /opt/wine dosyasına çıkarıldı

Bu kadarı yeterliydi.

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

normal şekilde başlatmak için.

Ancak Fraktallar göstergesi görüntülenmedi.

Teslim edildi

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf dosyalarını başka bir VM'den (winehq.org'dan wine ile) .wine/drive_c/windows/Fonts'tan kopyaladım ve .wine/drive_c/windows/Fonts'a atadım.

ve şunları yazdı

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

Şimdi Fraktallar görüntülenir.


 
Federico Quintieri #:

Aslında, bu adımlarla çalışmasını sağladım (CachyOS kullanıyorum) ve Linux'ta yeniyim

1. Şişeler yüklendi ve bir şişe (uygulama) oluşturuldu

2. Orijinal mql5 sitesinden windows için mt5 kurulumunu indirdim (diğer sürümler kurulum sırasında proxy hataları verdi).

3. Bootle'da "runner", bootle'ın ana sayfasından (Tercihler => Runner) indirdiğim "ge-proton10-25".

4. Metatrader5 şişe ayarlarında windows 11'e geçtim

5. İndirdiğim bootle bağımlılıkları şunlardır: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Yeni oluşturduğum metatrader5 şişesinde mt5.exe dosyasını çalıştırın.

7. Daha sonra şişe ayarlarında bir terminal açabilir, "winecfg" yazabilir, yeni pencerede grafiklere gidebilir ve mt5'inizin ne kadar yakınlaştırmasını istediğinize göre "dpi" ayarını yapabilirsiniz, benimki 96'da (lucris ile yüklemeye çalıştığımda aynı yakınlaştırma sorununu yaşadım, şimdi iyi çalışıyor).

Benim için işe yarayan buydu, farklı şeyler deniyorum ve kodluyorum ve iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Hyprland'ınız varsa çözüm, windows11 yüklü bir sanal makine kullanmaktır, çeşitli şeyler denedim ancak hyprland'da metatrader5 çalışmıyor.

Kullandığım sanal makine için KVM, Qemu ve virt-manager

 

Hata olgusu: koordinat eksenleri (yatay ve dikey eksenler) üzerindeki metin eksik.

Arıza nedeni: mt5'i yükselttikten sonra yeniden başlatma.

Denendi ve doğru:

1) debian v12'yi v13'e yükseltin. yükseltme başarısız oldu, debian v13'ü yeniden yükleyin.

2) mql5.com'dan mt5linux.sh indirildi ve yüklendi, hata hala aynı. Ancak bu noktada durum biraz farklı.

Kurulumdan hemen sonra, eur/usd, xau/usd, usd/rmb eksenlerdeki metni görüntüleyebiliyor.

Özel para birimi "CSI 300" .json dosyasını içe aktardıktan, arayüz şablonunu yükledikten, geçmiş veri dosyasını kopyaladıktan ve mt5'e girdikten sonra hata görünür.

3) ~/.mt5 dizinini taşıyın, winecfg'yi yeniden başlatın, mt5linux.sh dosyasını yeniden çalıştırın.


Eksenler üzerinde eksik metin


Mevcut çalışma ortamı:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plazma v6.36

kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

Dosyalar:
j5300_config_json.txt  6 kb
 

Sorun bulundu: windows/Fonts sorunu.


Yazı Tipleri'ndeki dosyaları temizleyin, sorun çözüldü.

Yazı Tipleri'ndeki dosyaları geri yükle, sorun devam etti.

 
Kodunuz hatalı. Hepsi aynı isimde olan 4 dikdörtgene sahip olmayı nasıl umabilirsiniz?

Ayrıca lütfen özellikle Wine/Linux ile ilgili sorunları buraya bildirin.

 

Sorun çözüldü.

1) Windows/Fonts dizinindeki dosyaları boşaltın

2) Simsun.ttc dosyasını içine kopyalayın!

Ardından, sorun geri yüklenir.

