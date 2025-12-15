"Linux'te MetaTrader 5" makalesi için tartışma - sayfa 33
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şişelere farklı bağımlılıklar yükleyerek sorunu çözmeye çalıştım, yani directx, çünkü directx'in MT5 grafik nesneleriyle bir ilgisi olabileceğini düşündüğümü hatırlıyorum, ancak bunun doğru olup olmadığından emin değilim.
Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.
Tobias Johannes Zimmer #318:
Çünkü renk seçici açılmıyor.
"F4 "ü deneyin https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466
Test sanallaştırmamda xfce ile Debian13 var:
Yüklü (sadece Depends ile, Suggests veya Recommends yok)
Debian'ın kendi deposundan, winehq.org'dan değil.
wine-gecko-2.47.4 ve wine-mono-9.4.0 /opt/wine dosyasına çıkarıldı
Bu kadarı yeterliydi.
normal şekilde başlatmak için.
Ancak Fraktallar göstergesi görüntülenmedi.
Teslim edildi
consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf dosyalarını başka bir VM'den (winehq.org'dan wine ile) .wine/drive_c/windows/Fonts'tan kopyaladım ve .wine/drive_c/windows/Fonts'a atadım.
ve şunları yazdı
Şimdi Fraktallar görüntülenir.
Aslında, bu adımlarla çalışmasını sağladım (CachyOS kullanıyorum) ve Linux'ta yeniyim
1. Şişeler yüklendi ve bir şişe (uygulama) oluşturuldu
2. Orijinal mql5 sitesinden windows için mt5 kurulumunu indirdim (diğer sürümler kurulum sırasında proxy hataları verdi).
3. Bootle'da "runner", bootle'ın ana sayfasından (Tercihler => Runner) indirdiğim "ge-proton10-25".
4. Metatrader5 şişe ayarlarında windows 11'e geçtim
5. İndirdiğim bootle bağımlılıkları şunlardır: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Yeni oluşturduğum metatrader5 şişesinde mt5.exe dosyasını çalıştırın.
7. Daha sonra şişe ayarlarında bir terminal açabilir, "winecfg" yazabilir, yeni pencerede grafiklere gidebilir ve mt5'inizin ne kadar yakınlaştırmasını istediğinize göre "dpi" ayarını yapabilirsiniz, benimki 96'da (lucris ile yüklemeye çalıştığımda aynı yakınlaştırma sorununu yaşadım, şimdi iyi çalışıyor).
Benim için işe yarayan buydu, farklı şeyler deniyorum ve kodluyorum ve iyi çalışıyor gibi görünüyor.
Hyprland'ınız varsa çözüm, windows11 yüklü bir sanal makine kullanmaktır, çeşitli şeyler denedim ancak hyprland'da metatrader5 çalışmıyor.
Kullandığım sanal makine için KVM, Qemu ve virt-manager
Hata olgusu: koordinat eksenleri (yatay ve dikey eksenler) üzerindeki metin eksik.
Arıza nedeni: mt5'i yükselttikten sonra yeniden başlatma.
Denendi ve doğru:
1) debian v12'yi v13'e yükseltin. yükseltme başarısız oldu, debian v13'ü yeniden yükleyin.
2) mql5.com'dan mt5linux.sh indirildi ve yüklendi, hata hala aynı. Ancak bu noktada durum biraz farklı.
Kurulumdan hemen sonra, eur/usd, xau/usd, usd/rmb eksenlerdeki metni görüntüleyebiliyor.
Özel para birimi "CSI 300" .json dosyasını içe aktardıktan, arayüz şablonunu yükledikten, geçmiş veri dosyasını kopyaladıktan ve mt5'e girdikten sonra hata görünür.
3) ~/.mt5 dizinini taşıyın, winecfg'yi yeniden başlatın, mt5linux.sh dosyasını yeniden çalıştırın.
Mevcut çalışma ortamı:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plazma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Sorun bulundu: windows/Fonts sorunu.
Yazı Tipleri'ndeki dosyaları temizleyin, sorun çözüldü.
Yazı Tipleri'ndeki dosyaları geri yükle, sorun devam etti.
Şişelere farklı bağımlılıklar yükleyerek sorunu çözmeye çalıştım, yani directx, çünkü directx'in MT5 grafik nesneleriyle bir ilgisi olabileceğini düşündüğümü hatırlıyorum, ancak bunun doğru olup olmadığından emin değilim.
Kodunuz hatalı. Hepsi aynı isimde olan 4 dikdörtgene sahip olmayı nasıl umabilirsiniz?
Ayrıca lütfen özellikle Wine/Linux ile ilgili sorunları buraya bildirin.
Sorun çözüldü.
1) Windows/Fonts dizinindeki dosyaları boşaltın
2) Simsun.ttc dosyasını içine kopyalayın!
Ardından, sorun geri yüklenir.