"Linux'te MetaTrader 5" makalesi için tartışma - sayfa 29
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sorun devam ediyor. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, derleme ve depo resmi.
Dağıtımınız, arch, manjaro veya başka bir dağıtım gibi, wine paketinin "ikili dosyalarını" sağlıyorsa, bunlar muhtemelen resmi wine komutu ikili dosyalarından farklı CFLAGS / LDFLAGS ile derlenmiştir.
Bu yüzden "resmi depo" dediğimde, resmi arch deposunu veya resmi manjaro deposunu değil, winehq takım deposunu kastediyorum.
Bu önemlidir, çünkü sorun dağıtım tarafından kullanılan CFLAGS/LDFLAGS ile ilgiliyse, hata dağıtımın bugzilla'sına bildirilmelidir.
Wine hata izleyicisine baktığımızda, birçok arch kullanıcısının MT5'i çalıştıramadığını kesin olarak biliyoruz.
Dil engeli için özür dilerim, ancak buraya göndermek için İngilizce çeviri kullanıyorum, bu yüzden muhtemelen çok iyi açıklayamadım.
Dağıtımınız, arch, manjaro veya başka bir dağıtım gibi, wine paketinin "ikili dosyalarını" sağlıyorsa, bunlar muhtemelen resmi wine komutu ikili dosyalarından farklı CFLAGS / LDFLAGS ile derlenmiştir.
Bu yüzden "resmi depo" dediğimde, resmi arch deposunu ya da resmi manjaro deposunu değil, winehq takım deposunu kastediyorum.
Bu önemlidir çünkü eğer sorun dağıtım tarafından kullanılan CFLAGS/LDFLAGS ile ilgiliyse, hata dağıtımın bugzilla'sına bildirilmelidir.
Wine hata izleyicisine baktığımızda, birçok arch kullanıcısının MT5'i çalıştıramadığını kesin olarak biliyoruz.
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
model adı : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Üzerinde gerçek KVM sanallaştırma
model adı : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Hata ayıklayıcının AVX2 veya benzer bir şeyi tespit etmek için başarısız bir girişim tarafından tetiklendiğini varsayabilirim.
10.2'ye geri döndüğümde yüklendi, ancak /portable anahtarını yok saydı ve "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5" içine yüklendi
Anahtar benim için çalışıyor.
Anahtarım çalışıyor.
terminal64.exe ile çalışıyor, ancak mt5setup.exe ile çalışmadı
Sorunu luxWine ile çözdüm, her şey sorunsuz bir şekilde yüklendi
PortProton'u da kullanabilirsiniz ama o kadar kullanışlı değil :) Herkese iyi şanslar
luxWine ile ilgili sorun çözüldü her şey sorunsuz yüklendi
PortProton'u da kullanabilirsiniz ama o kadar kullanışlı değil :) Herkese iyi şanslar
Wine'ın hangi sürümü? Eğer 10.2'ye geri dönerseniz de aynı şekilde çalışır.