Sorun devam ediyor. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, yapı ve depo resmi.
 
Aleksey Nikolayev #:
Sorun devam ediyor. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, derleme ve depo resmi.
Onaylandı. Manjaro linux, wine normal olarak 10.3'e güncellendi ve terminal çalışmayı reddetti. 10.2'ye geri döndüm, her şey çalışıyor. MQ'dan bir çözüm bekliyorum.
 
Dil engeli için özür dilerim, ancak buraya göndermek için İngilizce çeviri kullanıyorum, bu yüzden muhtemelen çok iyi açıklayamadım.

Dağıtımınız, arch, manjaro veya başka bir dağıtım gibi, wine paketinin "ikili dosyalarını" sağlıyorsa, bunlar muhtemelen resmi wine komutu ikili dosyalarından farklı CFLAGS / LDFLAGS ile derlenmiştir.

Bu yüzden "resmi depo" dediğimde, resmi arch deposunu veya resmi manjaro deposunu değil, winehq takım deposunu kastediyorum.

Bu önemlidir, çünkü sorun dağıtım tarafından kullanılan CFLAGS/LDFLAGS ile ilgiliyse, hata dağıtımın bugzilla'sına bildirilmelidir.

Wine hata izleyicisine baktığımızda, birçok arch kullanıcısının MT5'i çalıştıramadığını kesin olarak biliyoruz.
 
Üç farklı linux şubesi (arch, ubuntu, void) MT5 ile aynı soruna sahip. Büyük olasılıkla sorun MT5'in kendisindedir. Sadece MT geliştiricilerinin sürüm güncellemesinden önce bu sorunu çözeceğini umabiliriz.
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

model adı : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

Üzerinde gerçek KVM sanallaştırma

model adı : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz


Hata ayıklayıcının AVX2 veya benzer bir şeyi tespit etmek için başarısız bir girişim tarafından tetiklendiğini varsayabilirim.

 
10.2'ye geri döndüğümde yüklendi, ancak /portable anahtarını yok saydı, "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5" içine yüklendi.
 
JRandomTrader #:
10.2'ye geri döndüğümde yüklendi, ancak /portable anahtarını yok saydı ve "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5" içine yüklendi

Anahtar benim için çalışıyor.

 
terminal64.exe ile çalışıyor, ancak mt5setup.exe ile çalışmadı

 

Sorunu luxWine ile çözdüm, her şey sorunsuz bir şekilde yüklendi

PortProton'u da kullanabilirsiniz ama o kadar kullanışlı değil :) Herkese iyi şanslar

 
Wine'ın hangi sürümü? Eğer 10.2'ye geri dönerseniz de aynı şekilde çalışır.

