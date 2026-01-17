"MetaTrader 5'de Sınamanın Temelleri" makalesi için tartışma - sayfa 2
" Teknik Göstergeler veya IndicatorCreate() fonksiyonları tarafından oluşturulan tüm göstergeler...".
Çok teşekkürler, çözdüm.
Bu harika makaleyi okuyordum ve bir yerde yazım hatası var gibi görünüyor.
Sanırım, 'if(hided) Print...' yerine 'if(hidden) Print......' yazmak istediniz, böylece kod aşağıdaki gibi görünür
Yazı için teşekkürler.
Sam
Neden "Test Temelleri" makalesinde ALL'ın nereden başlayacağı hakkında bir kelime yok?
ForexTester'daki gibi manuel stratejileri test etmekten bahsediyorum - en azından emirleri ayarlamadan / çalıştırmadan / değiştirmeden, ancak tiklerle (en azından sadece çubuk grafik) ve göstergelere bakma ve zaman dilimlerini değiştirme yeteneği ile "gerçek zamanlı" grafik oluşturma yeteneği.
ExpertMACD Uzman Danışmanını ("yerleşik") önceden kaydedilmiş bir şablon tester.tpl (2 gösterge penceresi) ile test etmeye başladığımda, ilk pencere Uzman Danışmanın MACD göstergesini şablondaki gösterge ile örtüşüyor. Bu şekilde mi tasarlandı?
Diğer Uzman Danışmanları kontrol etmedim. MT sürümünü bugün güncelledim.
Çünkü otomatik ticaret sistemlerini test etmekten bahsediyoruz.
Şablonlardaki göstergelerle ilgili çözüm geçicidir, yakında göstergeler görselleştirme sırasında otomatik olarak gösterilecektir.
1. Anladım, ancak makalenin başlığında yok, bu yüzden soruyorum.
Ve "manuel sistemlerin test edilmesi hakkında konuşma" nerede okunabilir? Hiçbir yerde mi? Kusura bakmayın ama "programcı olmayan tüccar değildir" gibi bir şey çıkıyor ortaya ("insan değildir" demesek de). Bu "parti politikası" mı? Böyle mi olacak yoksa ölümlüler için bir şey mi planlanıyor? Mesela, yeni başlayanlar için...
2. Anlamıyorsunuz - otomatik olarak GÖSTERİLİYORLAR, ancak EA göstergesi test edenin şablonunun göstergesinin üzerine bindiriliyor.
Ancak, geçici olarak üst üste bindirilirse, elbette tartışılacak bir şey yoktur.
Моделирование времени в тестере
Test sırasında, yerel saat TimeLocal() her zaman sunucu saati TimeTradeServer()'a eşittir. Buna karşılık, sunucu zamanı her zaman GMT zamanına karşılık gelen zamana eşittir - TimeGMT(). Böylece, tüm bu fonksiyonlar test sırasında aynı zamanı üretir.
Burada, test sırasında "sunucu zamanı" == TimeTradeServer() == TimeGMT() olduğu yazıyor. Aynı zamanda, MQ demo hesaplarıyla ilgili forumda "MQ sunucu zamanı" == "ortalama Avrupa zamanı" == GMT+1 olduğu belirtilmişti.
Komut dosyasını dizüstü bilgisayarımda çevrimdışı çalıştırdım (yapı 674); TimeTradeServer() == TimeGMT() olduğunu gösteriyor. GMT+1 değil de "MQ sunucu zamanı" == TimeGMT() olduğu sonucuna varmak doğru mudur?
Her şey alçalıp yükselir ve değişir. Belki bir zamanlar böyleydi
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
ve şimdi şöyle oluyor.
TimeTradeServer() == TimeGMT()
Açıklama için teşekkürler! Yani, demo hesaplar için "sunucu zamanı MQ" == TimeGMT().
Расчет индикаторов при тестировании
Gerçek zamanlı modda, gösterge değerleri her tikte hesaplanır. Test cihazı, ekonomik bir gösterge hesaplama modeli benimser - göstergeler, yalnızca Uzman Danışman yürütme için başlatılmadan hemen önce yeniden hesaplanır. Bu, gösterge değerlerinin yeniden hesaplanmasının OnTick (), OnTrade() ve OnTimer() işlevleri çağrılmadan önce gerçekleştirildiği anlamına gelir.
Belirli bir olay işleyicide bir gösterge çağrısı olup olmadığına bakılmaksızın, tutamaçları iCustom ( ) veya IndicatorCreate ( ) işlevi tarafından oluşturulan tüm göstergeler, olay işleyici işlevi çağrılmadan önce yeniden hesaplanacaktır.
Bu nedenle, "All ticks" modunda test yaparken, göstergelerin hesaplanması her OnTick() çağrısından önce gerçekleştirilir. Uzman Danışman'da EventSetTimer () işlevi kullanılarak bir zamanlayıcı etkinleştirilirse, göstergeler OnTimer () işleyicisinin her çağrısından önce yeniden hesaplanacaktır.
Makale, gösterge değerlerinin üç işlev - olay işleyicisi - çağrılmadan önce yeniden hesaplandığını söylüyor. Uzman Danışmanımda bu işlevlerden hiçbiri yok - yalnızca özel olaylarla çalışıyor. Hesaplamalar, diğer sembollerin grafiklerine eklenen göstergeler tarafından gerçekleştirilir. Test cihazında her şey aşağı yukarı hesaplanmış gibi görünüyor.
Aşağıdaki sorular ortaya çıkıyor: diğer sembollere asılı göstergeler hangi anda yeniden hesaplanıyor? Uzman Danışman OnTick () işlevine sahip olmasa bile, NewTickolayı her gönderildiğinde hesaplanırlar mı ? Ve eğer öyleyse, göstergelerin başka bir sembolün tik sıklığı ile yeniden hesaplandığı ortaya çıkıyor mu?