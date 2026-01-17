"MetaTrader 5'de Sınamanın Temelleri" makalesi için tartışma - sayfa 5

Renat Fatkhullin:
- işlemcide daha fazla çekirdek, ancak optimize edicideki tüm çekirdekleri yüklemeyin, en azından birkaç çekirdek bırakın

Neden bunu Optimiser'ın standart yapılandırmasına dahil etmiyorsunuz?

Pek çok insan donma yaşamaz, daha az şikayet olurdu.
 
Renat Fatkhullin:
Çok basit:
- işlemcide daha fazla çekirdek, ancak optimize edicideki tüm çekirdekleri yüklemeyin, minimum birkaç çekirdek bırakın
- daha yüksek CPU frekansı
- terminal ve test cihazının sistem önbelleklerini tutmak için maksimum bellek
- SSD, tercihen NVMe


Isaa Souza:
Meslektaşlarım, tamamlanma anında açık pozisyonları olan geçişleri hesaba katmadan MT5'te nasıl hızlı bir şekilde optimize edebileceğimi anlayamıyorum. Bu durumda, test cihazı bu tür pozisyonları kapatır ve toplam bakiye fonlara eşit olur (zarar sabittir) ve strateji, kar göründüğünde pozisyonların kapatılmasını gerektirir.
 
Bu binlerce ajanın optimizasyonlarımı yerel çekirdeklerim yerine veya yerel çekirdeklerimin yanı sıra yapmasını nasıl sağlayabilirim ... optimizasyonlarım bazen 24 saat sürüyor, bunu dakikalara indirebilir miyim?
