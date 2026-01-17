"MetaTrader 5'de Sınamanın Temelleri" makalesi için tartışma - sayfa 3
Evet.
Teşekkür ederim! Bu yeni bir haber!
Bunda şaşırtıcı bir şey yok.
Grafikte Uzman Danışmanların bulunması göstergelerin hesaplanmasını engellemez :)
Sanırım bu, tik varış olayının göstergeler hesaplandıktan sonra oluşturulduğu anlamına geliyor.
Yani, önce hesaplama, sonra çağrı. Ancak olayı işleme koymazsanız, göstergeler yine de hesaplanacaktır.
Ancak etkinliğiniz işlenmezse, göstergeler yine de hesaplanacaktır.
Evet, ancak benim durumumda, göstergelerin hesaplanması başka bir semboldeki (Uzman Danışmanın kendisinin bağlı olduğu sembol) kenelerin gelişiyle senkronize edilecektir. Sürpriz olarak gelen şey buydu.
mesele şu ki, eğer test cihazından bahsediyorsak, o zaman nesnelerden gelen grafik olayları...? Orada bunlardan herhangi biri var mı?
Bir ay önce orada olduklarını sanmıyorum, belki de benim görmediğim bir şey değişmiştir?
bu yüzden sadece grafik olaylarında uzman test cihazında çalışmayacaktır. çünkü olay yok. ve grafiğin boyutu da :) test cihazında ChartGetXXX'i almaya çalışın. her yerde sıfır döndürür.
Test cihazındaki fikrin kendisi çalışıyor.
Her şey çalışıyorsa, kodunuzdaki sorun nedir?
OnCalculation bir kontrol yapmak için uzakta mı?
Her şey çalışıyorsa, kodunuzdaki sorun nedir?
Kodda herhangi bir sorun yok. Yukarıda açıklanan durumda, göstergelerin test cihazında başka bir sembolün tik frekansı ile yeniden hesaplandığı varsayımımı doğruladınız. Bu, göstergelerin, her gösterge kendi sembolü üzerindeyken test cihazı tarafından oluşturulandan farklı bir frekansla yeniden hesaplandığı anlamına gelir. Peki, kontrol edecek ne var, adapte olmamız gerekecek. Tabii ki, onayınız doğruysa :)
Harika bir makale, teşekkürler!