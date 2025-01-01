MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerÖzel göstergelerParamType NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamType Belirtilen parametrenin tipini alır. ENUM_DATATYPE ParamType( int index // parametre indisi ) const Parametreler index [in] Parametre indisi. Dönüş değeri Gösterge oluşturma sırasında kullanılmış – belirtilen – parametrenin veri tipine dönüş yapar (ENUM_DATATYPE sayımının değerlerinden biri). Not Parametre indisi geçersizse WRONG_VALUE dönüşü yapar. NumParams ParamLong