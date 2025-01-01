DokümantasyonBölümler
ParamType

Belirtilen parametrenin tipini alır.

ENUM_DATATYPE  ParamType(
   int  index      // parametre indisi
   ) const

Parametreler

index

[in]  Parametre indisi.

Dönüş değeri

Gösterge oluşturma sırasında kullanılmış – belirtilen – parametrenin veri tipine dönüş yapar (ENUM_DATATYPE sayımının değerlerinden biri).

Not

Parametre indisi geçersizse WRONG_VALUE dönüşü yapar.