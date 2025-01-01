MathProbabilityDensityWeibull

確率変数xに対して、パラメータa、bを用いてワイブル分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathProbabilityDensityWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

int& error_code

);

確率変数xに対して、パラメータa、bを用いてワイブル分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathProbabilityDensityWeibull(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

確率変数の配列x[]に対して、パラメータa、bを用いてワイブル分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdweibull()の類似体です。

bool MathProbabilityDensityWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

double& result[]

);

確率変数の配列x[]に対して、パラメータa、bを用いてワイブル分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool MathProbabilityDensityWeibull(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

パラメータ

x

[in] 確率変数の値

x[]

[in] 確率変数の値を持つ配列

a

[in] 分布のパラメータ（スケール）

b

[in] 分布のパラメータ（形状）

log_mode

[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。

error_code

[out] エラーコードを格納する変数

result[]

[out] 確率密度関数の値の配列