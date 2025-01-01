- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathProbabilityDensityWeibull
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione Weibull con i parametri A e B per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityWeibull(
|
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione Weibull con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dweibull() in R.
|
bool MathProbabilityDensityWeibull(
|
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
a
[in] Parametro della distribuzione (scala).
b
[in] Parametro della distribuzione (forma).
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.