MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計非心t分布MathMomentsNoncentralT
MathMomentsNoncentralT
パラメータnu、deltaを使用して、非心t分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。
|
double MathMomentsNoncentralT(
パラメータ
nu
[in] 分布のパラメータ（自由度の数）
delta
[in] 非心パラメータ
mean
[out] 平均値を取得するための変数
variance
[out] 分散を取得するための変数
skewness
[out] 歪みを取得するための変数
kurtosis
[out] 尖度を取得するための変数
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
戻り値
モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。