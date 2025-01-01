DokümantasyonBölümler
Color (Get metodu)

Düğüm rengini döndürür.

ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE Color();

Dönen Değer

Color (Set metodu)

Düğüm rengini ayarlar.

void Color(
   ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE  clr     // düğüm rengi
   );

Parametreler

clr

[in]  Düğüm rengi.

Not

Düğüm rengini ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE değerini kullanarak ayarlar. İki çeşit olabilir:

  • RED_BLACK_TREE_NODE_RED — düğümün kırmzı rengi;
  • RED_BLACK_TREE_NODE_BLACK — düğümün siyah rengi.