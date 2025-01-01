MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCRedBlackTreeNode<T>Color ValueParentLeftRightColorIsLeafCreateEmptyNode Color (Get metodu) Düğüm rengini döndürür. ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE Color(); Dönen Değer Düğüm rengini döndürür. Color (Set metodu) Düğüm rengini ayarlar. void Color( ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE clr // düğüm rengi ); Parametreler clr [in] Düğüm rengi. Not Düğüm rengini ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE değerini kullanarak ayarlar. İki çeşit olabilir: RED_BLACK_TREE_NODE_RED — düğümün kırmzı rengi; RED_BLACK_TREE_NODE_BLACK — düğümün siyah rengi. Right IsLeaf