//--- esempio per CArrayShort::Delete(int)

#include <Arrays\ArrayShort.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayShort *array=new CArrayShort;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- aggiungi elementi dell'array

//--- . . .

//--- elimina elemento

if(!array.Delete(0))

{

printf("Elimina errore");

delete array;

return;

}

//--- elimina array

delete array;

}