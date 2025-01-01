DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayShortAdd 

Add

Aggiunge un elemento alla fine dell'array.

bool  Add(
   short  element      // elemento da aggiungere
   )

Parametri

element

[in] Valore dell'elemento da aggiungere all' array.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso aggiungere l'elemento.

Esempio:

//--- esempio per CArrayShort::Add(short)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("Errore aggiunta elemento");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }