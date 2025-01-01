DocumentazioneSezioni
Create

Crea l'oggetto grafico "Standard Deviation Channel".

bool  Create(
   long      chart_id,      // identificatore chart
   string    name,          // nome dell'oggetto
   int       window,        // finestra chart
   datetime  time1,         // prime coordinate orario
   datetime  time2,         // seconde coordinate orario
   double    deviation      // deviazione
   )

Parametri

chart_id

[in]  Identificatore Chart (0 – chart corrente).

name

[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.

window

[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).

time1

[in] Coordinate temporali del primo punto di ancoraggio.

time2

[in] Coordinate temporali del secondo punto di ancoraggio.

deviation

[in]  Valore numerico per le proprietà "Deviation".

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.