Cria o objeto gráfico "Standard Deviation Channel"
bool Create(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).
name
[in] Um nome exclusivo do objeto para criar.
window
[in] Número de janela do gráfico (0 - janela de base).
time1
[in] Coordenada de tempo do primeiro ponto de ancoragem.
time2
[in] Coordenada de tempo do segundo ponto de ancoragem.
deviation
[in] O valor numérico para a propriedade "Deviation".
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.