Create

Cria o objeto gráfico "Standard Deviation Channel"

bool  Create(
   long      chart_id,      // Chart identifier
   string    name,          // Object name
   int       window,        // Chart window
   datetime  time1,         // First time coordinate
   datetime  time2,         // Second time coordinate
   double    deviation      // Deviation
   )

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).

name

[in]  Um nome exclusivo do objeto para criar.

window

[in]  Número de janela do gráfico (0 - janela de base).

time1

[in]  Coordenada de tempo do primeiro ponto de ancoragem.

time2

[in] Coordenada de tempo do segundo ponto de ancoragem.

deviation

[in]  O valor numérico para a propriedade "Deviation".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.