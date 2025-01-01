DocumentaciónSecciones
Create

Crea el objeto gráfico "Canal de desviación estándar"

bool  Create(
   long      chart_id,      // Identificador del gráfico
   string    name,          // Nombre del objeto
   int       window,        // Ventana del gráfico
   datetime  time1,         // Primera coordenada temporal
   datetime  time2,         // Segunda coordenada temporal
   double    deviation      // Desviación
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).

name

[in]  Un nombre único, para el objeto que se va a crear.

window

[in]  Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).

time1

[in]  Coordenada temporal del primer punto de anclaje.

time2

[in]  Coordenada temporal del segundo punto de anclaje.

deviation

[in]  Valor numérico de la propiedad "Desviación".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.