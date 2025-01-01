- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
Create
Virtual method that creates a graphical resource.
|
virtual bool Create(
Parameters
name
[in] Basis for a graphical resource name. A resource name is generated during the creation by adding a pseudorandom string.
width
[in] Width (size along X axis) in pixels.
height
[in] Height (size along Y axis) in pixels.
clrfmt
[in] Color processing method. See the ResourceCreate() function description to learn more about color processing methods.
Return Value
true if successful, otherwise — false.