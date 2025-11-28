3 Ay Ücretsiz VPS + Doğrulanmış Kârlar — Spready TripleEdge EA ile Sınırlı Teklif

Birden fazla canlı FXBlue hesabında doğrulanmış karlı sonuçlar. Spready TripleEdge EA'yı deneyin ve 3 ay ücretsiz VPS kazanın — sınırlı süreli teklif.

Geriye dönük testlerde mükemmel görünen ancak gerçek işlemlerde başarısız olan pahalı Uzman Danışmanlar satın almaktan bıktınız mı?

Cevabınız evet ise, beklediğiniz yeni fırsat bu olabilir.





Trendleri takip eden, birden fazla canlı hesapta tutarlı ve doğrulanmış kârlar sağlayan bir Tak ve Çalıştır Forex Robotu olan Spready TripleEdge EA ile tanışın. Sadece 30$ karşılığında satın alabilir ve bağlı bir broker kaydıyla 3 ay ücretsiz VPS kullanabilirsiniz.

🌟 Spready TripleEdge EA Neden Farklıdır?

Piyasadaki çoğu EA, gerçek piyasa koşullarında test etme şansı olmadan yüksek bir fiyat talep eder.

Ancak Spready TripleEdge EA, şeffaf, uygun fiyatlı ve performansı kanıtlanmış bir yaklaşım benimser.

Gizli numaralar yok, gerçekçi olmayan vaatler yok; sadece istikrarlı algoritmik performans.

✅ Doğrulanmış Canlı Sonuçlar (FX Mavi Bağlantılar)

Sözlere güvenmenize gerek yok; doğrulanmış canlı performansı kendiniz kontrol edin.

Ayrıca, doğrulamak için Yatırımcı girişi kullanarak 5 farklı Canlı hesaba giriş yapabilirsiniz.

⚙️ Temel Özellikler

Risk : Ödül = İşlem başına 1:3 (Güvenilir forex ticareti için özel özellik)

Tak ve Çalıştır — Bu forex robotu nasıl kurulur : Check this 10 seconds Youtube video

Saf trend takip mantığı - çünkü trend en iyi dostunuzdur

🚫 Bu EA'nın Asla Kullanmadığı Şeyler

Birçok yüksek riskli robotun aksine, Spready TripleEdge EA tüm tehlikeli yöntemlerden kaçınır:

❌ Martingale Yok ❌ Izgara Yok ❌ Ortalama Yok ❌ Koruma Yok ❌ Riskli para yönetimi hileleri yok

Bu, onu uzun vadeli, düşük düşüşlü ticaret için uygun hale getirir.

🎁 Sınırlı Süreli Özel Teklif

Anlaşmalı brokerımıza kaydolduğunuzda 3 ay ÜCRETSİZ VPS kazanın.

Bu, EA'nızı 7/24 kesintisiz çalıştırabileceğiniz ve her işlemin tasarlandığı gibi gerçekleştirildiğinden emin olabileceğiniz anlamına gelir.





Bu teklif sınırlıdır; kontenjan dolduğunda, haber verilmeksizin kapanacaktır.

🔗 Hemen Başlayın

👉 MQL5 Pazaryeri'ndeki Spready TripleEdge EA ürün sayfasını ziyaret edin,

👉 Ücretsiz VPS'niz için bağlı broker'a kaydolun,

👉 Ve bu doğrulanmış stratejiyle günlük olarak kâr elde eden yatırımcılar arasına katılın.

...................................................................................................

