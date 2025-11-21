Kara Cuma!!! www.expforex.com Yılın En Büyük İndirimi!

0
|Görsel
|Açıklama
|Satın Al
|MetaTrader (MetaTrader) için Tek Tıkla İşlem Paneli. Doğrudan grafikten işlem yapın, otomatik hesaplamalar ve grafik bilgilerle pozisyonları ve emirleri hızla yönetin.
|VirtualTradePad Tek Tıkla İşlem Paneli Satın Al
|MT4 (MetaTrader 4) için Tek Tıkla İşlem Paneli. Verimli ticaret için grafikten veya klavyeden artırılmış hız ve otomatik parametre hesaplamalarıyla hızla işlem yapın.
|VirtualTradePad mt4 Extra Satın Al
|AI Sniper MT5 (MT5) için: Ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş stratejilere ve akıllı algoritmalara sahip, akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotu. Kullanıcı dostu ve işlevsel.
|Exp5 AI Sniper MT5 için Satın Al
|AI Sniper MT4 (MT4) için: Etkili ticaret için gelişmiş algoritmalara ve stratejilere sahip, akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotu. Yenilikçi yönetim ve kullanıcı dostu arayüz.
|Exp4 AI Sniper MT4 için Satın Al
|COPYLOT CLIENT MT5 (MT5) için: MT5-MT5 ve MT4-MT5 hesapları arasında sorunsuz işlem kopyalama. Kolay kurulumlu, güvenilir ve verimli bir kopyalayıcı.
|Exp COPYLOT CLIENT MT5 için Satın Al
|COPYLOT CLIENT MT4 (MT4) için: MT4 ve MT5 hesapları arasında işlemleri, pozisyonları ve emirleri kopyalayın. İşlem kopyalamak için güvenilir ve etkili bir çözüm.
|Exp COPYLOT CLIENT MT4 için Satın Al
|Exp-TickSniper PRO FULL: MT4 (MT4) için yüksek hızlı bir tik scalper. Her döviz çifti için parametreleri otomatik olarak seçer ve optimize eder, ticaret verimliliğini artırır.
|Exp TickSniper PRO FULL Satın Al
|Exp TickSniper: MT4 (MT4) için hızlı bir tik scalper. Her döviz çifti için parametreleri otomatik olarak seçer, kayıpları en aza indirmek için akıllı takip (Trailing) ve ortalama stratejileri kullanır.
|Exp TickSniper Satın Al
|Exp5 The xCustomEA MT5 (MT5) için: Özel göstergeler için evrensel bir ticaret Uzman Danışmanı. Dahili fonksiyonlarla gösterge sinyallerine dayalı stratejiler oluşturun. MT5 ve MT4 ile uyumludur.
|Exp5 The xCustomEA MT5 için Satın Al
|Exp4 The xCustomEA MT4 (MT4) için: Özel göstergeler için evrensel bir ticaret Uzman Danışmanı. Dahili fonksiyonlarla gösterge sinyallerine dayalı stratejiler oluşturun. MT4 ve MT5 ile uyumludur.
|Exp4 The xCustomEA MT4 için Satın Al
|Exp THE X FULL: MT5 (MT5) için evrensel bir otomatik Uzman Danışman. Standart göstergelerle çalışır, özelleştirilebilir sinyaller ve filtreler, ayarlanabilir parametreler sunar ve MT4 ile uyumludur.
|Exp THE X FULL Satın Al
|Exp4 THE X FULL Evrensel EA MT4 (MT4) için: Strateji oluşturucu, çoklu sinyaller ve filtreler, gelişmiş özelleştirme ve MT5 uyumluluğu ile kapsamlı bir ticaret Uzman Danışmanı.
|Exp4 THE X FULL Evrensel EA MT4 için Satın Al
|Profit or Loss Pad: MT5'teki (MT5) pozisyonları, takip özellikleriyle toplam kâr/zarara göre otomatik olarak kapatır. Sanal duraklar (Virtual Stops), ayrı BUY/SELL yönetimi ve çoklu sembol desteği sunar.
|Profit or Loss Pad Satın Al
|CloseIfProfitorLoss Trailing ile: MT4'teki (MT4) pozisyonları, takip özellikleriyle kâr/zarar hedeflerine göre otomatik olarak kapatır. Sanal duraklar, ayrı BUY/SELL yönetimi ve çoklu sembol desteği içerir.
|CloseIfProfitorLoss Trailing ile Satın Al
|Averager FULL: Ek işlemler açarak zarardaki pozisyonların ortalamasını alan bir Uzman Danışman. MT4 (MT4) için trend ve karşı trend işlemleri, takip durakları (Trailing Stops) ve lot yönetimini içerir.
|Averager FULL Satın Al
|Exp Averager: Zarardaki pozisyonların ortalamasını alan bir Uzman Danışman. MT5 (MT5) için trend ve karşı trend pozisyonları, akıllı takip durakları ve gelişmiş lot yönetimi sunar.
|Exp Averager Satın Al
|Exp5 Duplicator: MT5 (MT5) hesabınızda işlemleri/pozisyonları/sinyalleri belirtilen sayıda çoğaltan bir Uzman Danışman. Manuel olarak veya başka bir EA tarafından açılan tüm işlemleri kopyalar, lot artırımını, özel SL/TP ve takip duraklarını destekler.
|Exp5 Duplicator Satın Al
|Exp4 Duplicator: MT4 (MT4) üzerinde işlemleri ve pozisyonları çoğaltan bir Uzman Danışman. Manuel olarak veya başka bir EA tarafından açılan tüm işlemleri kopyalar, lot artırımını, özel SL/TP ve takip duraklarını destekler.
|Exp4 Duplicator Satın Al
|Exp SafetyLock PRO: Herhangi bir açık işlem için otomatik olarak karşıt emirler yerleştirerek işlemlerinizi ani piyasa dönüşlerinden korur. Esnek bekleyen emirler (Pending Orders) ve koruyucu kilitlerle risk yönetimini iyileştirir.
|Exp SafetyLock PRO Satın Al
|Exp5 Swing PRO MT5 (MT5) için: Karşıt bekleyen emirler ve lot artırımı ile swing tabanlı bir ticaret stratejisi. Forex, hisse senetleri ve emtia ticaretinde kârı yakalar ve riskleri en aza indirir.
|Exp5 Swing PRO MT5 için Satın Al
|Exp Swing: Değişen bekleyen emirler ve lot artırımı ile Swinger stratejisini uygulayan ÜCRETSİZ bir Uzman Danışman. Etkili ticaret için otomatik ve manuel işlem yönetimini destekler.
|Exp Swing Satın Al
|Exp COPYLOT MASTER MT4 (MT4) için: MetaTrader 4 (MetaTrader 4) için ÜCRETSİZ bir işlem kopyalayıcı. MT4 ve MT5 hesapları arasında işlemleri, pozisyonları ve emirleri yüksek hızda ve güvenilir hata işleme ile kopyalar.
|Exp COPYLOT MASTER MT4 için Satın Al
|Exp5 COPYLOT MASTER MT5 (MT5) için: MetaTrader 5 ve MT4 (MetaTrader 5 ve MT4) için ÜCRETSİZ bir işlem kopyalayıcı. Basit kurulum ve yapılandırma ile herhangi bir hesap arasında Forex işlemlerini kopyalar.
|Exp5 COPYLOT MASTER MT5 için Satın Al
|Exp Assistant 5: Stop Loss (Zararı Durdur), Take Profit (Kârı Al), takip durakları ve başa baş (Breakeven) seviyelerini otomatik olarak ayarlamak için ÜCRETSİZ bir Uzman Danışman. Grafik üzerindeki kontrol paneli aracılığıyla pozisyonları kolayca yönetin.
|Exp Assistant 5 Satın Al
|Exp Assistant 4: Stop Loss, Take Profit, takip durakları ve başa baş seviyelerinin otomatik yönetimi için ÜCRETSİZ bir Uzman Danışman. Grafik üzerindeki panelden kolayca kontrol edin.
|Exp Assistant 4 Satın Al
|Exp5 Tester PAD Strategy Tester için: MT5 (MT5) Strateji Test Cihazı'nda stratejileri manuel olarak test etmek için ÜCRETSİZ bir yardımcı program. Görsel grafiklerde tek tıkla ticaret ve kapsamlı simülasyon araçları içerir.
|Exp5 Tester PAD Strategy Tester için Satın Al
|Exp4 Tester PAD Strategy Tester için: MT4 (MT4) Strateji Test Cihazı'nda stratejileri manuel olarak test etmek için ÜCRETSİZ bir yardımcı program. Ticaret simülasyonu ve performans analizi için gelişmiş özellikler sunar.
|Exp4 Tester PAD Strategy Tester için Satın Al
|Ind5 Extra Report Pad: MT5 (MT5) için ÜCRETSİZ bir istatistik paneli. Grafikte ticaret hesabınızın gerçek zamanlı analizini sağlar, çoklu döviz ticaretini destekler ve kârlılık analizini basitleştirir.
|Ind5 Extra Report Pad Satın Al
|Ind4 Extra Report Pad: MT4 (MT4) için ÜCRETSİZ bir istatistik paneli. Grafikte ticaret hesabınızın gerçek zamanlı analizini sağlar, çoklu döviz ticaretini destekler ve kârlılık analizini basitleştirir.
|Ind4 Extra Report Pad Satın Al
|Exp Tick Hamster MT5 (MT5): Otomatik parametre optimizasyonuna sahip bir Uzman Danışman. Yeni başlayanlar için tasarlanmış olup, manuel kurulum olmadan ticareti basitleştirir ve stressiz ticaret sağlar.
|Exp Tick Hamster MT5 Satın Al
