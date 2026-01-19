- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
9 (90.00%)
Убыточных трейдов:
1 (10.00%)
Лучший трейд:
3.56 AUD
Худший трейд:
-9.39 AUD
Общая прибыль:
16.67 AUD (1 165 pips)
Общий убыток:
-9.39 AUD (623 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.25 AUD)
Макс. прибыль в серии:
8.42 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
70.44%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
8 (80.00%)
Коротких трейдов:
2 (20.00%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
0.73 AUD
Средняя прибыль:
1.85 AUD
Средний убыток:
-9.39 AUD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.39 AUD)
Макс. убыток в серии:
-9.39 AUD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.97 AUD
Максимальная:
9.39 AUD (1.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.85% (9.39 AUD)
По эквити:
1.38% (7.01 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.56 AUD
Худший трейд: -9 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.25 AUD
Макс. убыток в серии: -9.39 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
