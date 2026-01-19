- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
3.56 AUD
最悪のトレード:
-9.39 AUD
総利益:
16.67 AUD (1 165 pips)
総損失:
-9.39 AUD (623 pips)
最大連続の勝ち:
5 (8.25 AUD)
最大連続利益:
8.42 AUD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
70.44%
最大入金額:
2.80%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
8 (80.00%)
短いトレード:
2 (20.00%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.73 AUD
平均利益:
1.85 AUD
平均損失:
-9.39 AUD
最大連続の負け:
1 (-9.39 AUD)
最大連続損失:
-9.39 AUD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.97 AUD
最大の:
9.39 AUD (1.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.85% (9.39 AUD)
エクイティによる:
1.38% (7.01 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDp
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDp
|542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.56 AUD
最悪のトレード: -9 AUD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.25 AUD
最大連続損失: -9.39 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
