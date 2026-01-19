- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
9 (90.00%)
손실 거래:
1 (10.00%)
최고의 거래:
3.56 AUD
최악의 거래:
-9.39 AUD
총 수익:
16.67 AUD (1 165 pips)
총 손실:
-9.39 AUD (623 pips)
연속 최대 이익:
5 (8.25 AUD)
연속 최대 이익:
8.42 AUD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
70.44%
최대 입금량:
2.80%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
8 (80.00%)
숏(주식차입매도):
2 (20.00%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.73 AUD
평균 이익:
1.85 AUD
평균 손실:
-9.39 AUD
연속 최대 손실:
1 (-9.39 AUD)
연속 최대 손실:
-9.39 AUD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.97 AUD
최대한의:
9.39 AUD (1.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.85% (9.39 AUD)
자본금별:
1.38% (7.01 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDp
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDp
|542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.56 AUD
최악의 거래: -9 AUD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.25 AUD
연속 최대 손실: -9.39 AUD
