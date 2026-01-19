- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
3.56 AUD
最差交易:
-9.39 AUD
毛利:
16.67 AUD (1 165 pips)
毛利亏损:
-9.39 AUD (623 pips)
最大连续赢利:
5 (8.25 AUD)
最大连续盈利:
8.42 AUD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
70.44%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
0.78
长期交易:
8 (80.00%)
短期交易:
2 (20.00%)
利润因子:
1.78
预期回报:
0.73 AUD
平均利润:
1.85 AUD
平均损失:
-9.39 AUD
最大连续失误:
1 (-9.39 AUD)
最大连续亏损:
-9.39 AUD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.97 AUD
最大值:
9.39 AUD (1.85%)
相对跌幅:
结余:
1.85% (9.39 AUD)
净值:
1.38% (7.01 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.56 AUD
最差交易: -9 AUD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.25 AUD
最大连续亏损: -9.39 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
