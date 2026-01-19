- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
3.56 AUD
Pior negociação:
-9.39 AUD
Lucro bruto:
16.67 AUD (1 165 pips)
Perda bruta:
-9.39 AUD (623 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (8.25 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
8.42 AUD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
70.44%
Depósito máximo carregado:
2.80%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
8 (80.00%)
Negociações curtas:
2 (20.00%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
0.73 AUD
Lucro médio:
1.85 AUD
Perda média:
-9.39 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.39 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-9.39 AUD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.97 AUD
Máximo:
9.39 AUD (1.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.85% (9.39 AUD)
Pelo Capital Líquido:
1.38% (7.01 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDp
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDp
|542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.56 AUD
Pior negociação: -9 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.25 AUD
Máxima perda consecutiva: -9.39 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
507
AUD
AUD
1
100%
10
90%
70%
1.77
0.73
AUD
AUD
2%
1:500