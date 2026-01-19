- Прирост
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
60 (52.63%)
Убыточных трейдов:
54 (47.37%)
Лучший трейд:
219.73 USD
Худший трейд:
-216.06 USD
Общая прибыль:
812.56 USD (77 776 pips)
Общий убыток:
-694.75 USD (73 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (20.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.73 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.97%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
59 (51.75%)
Коротких трейдов:
55 (48.25%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
13.54 USD
Средний убыток:
-12.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-6.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.94 USD (2)
Прирост в месяц:
-8.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
216.94 USD (36.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.89% (216.06 USD)
По эквити:
22.80% (69.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY-STD
|12
|CADCHF-STD
|10
|AUDUSD-STD
|10
|CHFJPY-STD
|10
|AUDNZD-STD
|8
|EURCHF-STD
|8
|XAUEUR-STD
|8
|XAUUSD-STD
|8
|GBPJPY-STD
|8
|AUDJPY-STD
|5
|EURJPY-STD
|4
|GBPCAD-STD
|3
|EURAUD-STD
|3
|NZDJPY-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|EURCAD-STD
|2
|NZDCHF-STD
|2
|NZDUSD-STD
|2
|AUDCAD-STD
|1
|GBPCHF-STD
|1
|GBPUSD-STD
|1
|EURGBP-STD
|1
|NZDCAD-STD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY-STD
|16
|CADCHF-STD
|15
|AUDUSD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|-7
|AUDNZD-STD
|-6
|EURCHF-STD
|9
|XAUEUR-STD
|621
|XAUUSD-STD
|-586
|GBPJPY-STD
|23
|AUDJPY-STD
|7
|EURJPY-STD
|10
|GBPCAD-STD
|-2
|EURAUD-STD
|7
|NZDJPY-STD
|-2
|CADJPY-STD
|-3
|EURCAD-STD
|-2
|NZDCHF-STD
|-2
|NZDUSD-STD
|1
|AUDCAD-STD
|-1
|GBPCHF-STD
|-1
|GBPUSD-STD
|3
|EURGBP-STD
|8
|NZDCAD-STD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY-STD
|2.6K
|CADCHF-STD
|1.2K
|AUDUSD-STD
|865
|CHFJPY-STD
|-1.2K
|AUDNZD-STD
|-1.1K
|EURCHF-STD
|736
|XAUEUR-STD
|53K
|XAUUSD-STD
|-59K
|GBPJPY-STD
|3.6K
|AUDJPY-STD
|1.1K
|EURJPY-STD
|1.6K
|GBPCAD-STD
|-238
|EURAUD-STD
|1K
|NZDJPY-STD
|-378
|CADJPY-STD
|-480
|EURCAD-STD
|-249
|NZDCHF-STD
|-147
|NZDUSD-STD
|142
|AUDCAD-STD
|-159
|GBPCHF-STD
|-60
|GBPUSD-STD
|337
|EURGBP-STD
|608
|NZDCAD-STD
|92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +219.73 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.16 USD
Макс. убыток в серии: -6.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
