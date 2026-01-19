СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VTM4363
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
60 (52.63%)
Убыточных трейдов:
54 (47.37%)
Лучший трейд:
219.73 USD
Худший трейд:
-216.06 USD
Общая прибыль:
812.56 USD (77 776 pips)
Общий убыток:
-694.75 USD (73 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (20.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.73 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.97%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
59 (51.75%)
Коротких трейдов:
55 (48.25%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
13.54 USD
Средний убыток:
-12.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-6.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.94 USD (2)
Прирост в месяц:
-8.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
216.94 USD (36.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.89% (216.06 USD)
По эквити:
22.80% (69.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +219.73 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.16 USD
Макс. убыток в серии: -6.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VTM4363
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
306
USD
6
100%
114
52%
100%
1.16
1.03
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.