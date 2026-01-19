SignalsSections
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 reviews
Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
114
Profit Trades:
60 (52.63%)
Loss Trades:
54 (47.37%)
Best trade:
219.73 USD
Worst trade:
-216.06 USD
Gross Profit:
812.56 USD (77 776 pips)
Gross Loss:
-694.75 USD (73 386 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (20.16 USD)
Maximal consecutive profit:
219.73 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
11.97%
Latest trade:
4 days ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
0.54
Long Trades:
59 (51.75%)
Short Trades:
55 (48.25%)
Profit Factor:
1.17
Expected Payoff:
1.03 USD
Average Profit:
13.54 USD
Average Loss:
-12.87 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-6.21 USD)
Maximal consecutive loss:
-216.94 USD (2)
Monthly growth:
-8.18%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
216.94 USD (36.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.89% (216.06 USD)
By Equity:
22.80% (69.84 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +219.73 USD
Worst trade: -216 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +20.16 USD
Maximal consecutive loss: -6.21 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
