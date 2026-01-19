SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / VTM4363
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
114
Gewinntrades:
60 (52.63%)
Verlusttrades:
54 (47.37%)
Bester Trade:
219.73 USD
Schlechtester Trade:
-216.06 USD
Bruttoprofit:
812.56 USD (77 776 pips)
Bruttoverlust:
-694.75 USD (73 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (20.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
219.73 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.97%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.54
Long-Positionen:
59 (51.75%)
Short-Positionen:
55 (48.25%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-6.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-216.94 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-8.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
216.94 USD (36.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.89% (216.06 USD)
Kapital:
22.80% (69.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +219.73 USD
Schlechtester Trade: -216 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
