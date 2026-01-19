- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
114
盈利交易:
60 (52.63%)
亏损交易:
54 (47.37%)
最好交易:
219.73 USD
最差交易:
-216.06 USD
毛利:
812.56 USD (77 776 pips)
毛利亏损:
-694.75 USD (73 386 pips)
最大连续赢利:
7 (20.16 USD)
最大连续盈利:
219.73 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.97%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.54
长期交易:
59 (51.75%)
短期交易:
55 (48.25%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
13.54 USD
平均损失:
-12.87 USD
最大连续失误:
6 (-6.21 USD)
最大连续亏损:
-216.94 USD (2)
每月增长:
-8.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
216.94 USD (36.06%)
相对跌幅:
结余:
28.89% (216.06 USD)
净值:
22.80% (69.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY-STD
|12
|CADCHF-STD
|10
|AUDUSD-STD
|10
|CHFJPY-STD
|10
|AUDNZD-STD
|8
|EURCHF-STD
|8
|XAUEUR-STD
|8
|XAUUSD-STD
|8
|GBPJPY-STD
|8
|AUDJPY-STD
|5
|EURJPY-STD
|4
|GBPCAD-STD
|3
|EURAUD-STD
|3
|NZDJPY-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|EURCAD-STD
|2
|NZDCHF-STD
|2
|NZDUSD-STD
|2
|AUDCAD-STD
|1
|GBPCHF-STD
|1
|GBPUSD-STD
|1
|EURGBP-STD
|1
|NZDCAD-STD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY-STD
|16
|CADCHF-STD
|15
|AUDUSD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|-7
|AUDNZD-STD
|-6
|EURCHF-STD
|9
|XAUEUR-STD
|621
|XAUUSD-STD
|-586
|GBPJPY-STD
|23
|AUDJPY-STD
|7
|EURJPY-STD
|10
|GBPCAD-STD
|-2
|EURAUD-STD
|7
|NZDJPY-STD
|-2
|CADJPY-STD
|-3
|EURCAD-STD
|-2
|NZDCHF-STD
|-2
|NZDUSD-STD
|1
|AUDCAD-STD
|-1
|GBPCHF-STD
|-1
|GBPUSD-STD
|3
|EURGBP-STD
|8
|NZDCAD-STD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY-STD
|2.6K
|CADCHF-STD
|1.2K
|AUDUSD-STD
|865
|CHFJPY-STD
|-1.2K
|AUDNZD-STD
|-1.1K
|EURCHF-STD
|736
|XAUEUR-STD
|53K
|XAUUSD-STD
|-59K
|GBPJPY-STD
|3.6K
|AUDJPY-STD
|1.1K
|EURJPY-STD
|1.6K
|GBPCAD-STD
|-238
|EURAUD-STD
|1K
|NZDJPY-STD
|-378
|CADJPY-STD
|-480
|EURCAD-STD
|-249
|NZDCHF-STD
|-147
|NZDUSD-STD
|142
|AUDCAD-STD
|-159
|GBPCHF-STD
|-60
|GBPUSD-STD
|337
|EURGBP-STD
|608
|NZDCAD-STD
|92
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +219.73 USD
最差交易: -216 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.16 USD
最大连续亏损: -6.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
6
100%
114
52%
100%
1.16
1.03
USD
USD
29%
1:500