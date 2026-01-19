信号部分
信号 / MetaTrader 5 / VTM4363
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
114
盈利交易:
60 (52.63%)
亏损交易:
54 (47.37%)
最好交易:
219.73 USD
最差交易:
-216.06 USD
毛利:
812.56 USD (77 776 pips)
毛利亏损:
-694.75 USD (73 386 pips)
最大连续赢利:
7 (20.16 USD)
最大连续盈利:
219.73 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.97%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.54
长期交易:
59 (51.75%)
短期交易:
55 (48.25%)
利润因子:
1.17
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
13.54 USD
平均损失:
-12.87 USD
最大连续失误:
6 (-6.21 USD)
最大连续亏损:
-216.94 USD (2)
每月增长:
-8.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
216.94 USD (36.06%)
相对跌幅:
结余:
28.89% (216.06 USD)
净值:
22.80% (69.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +219.73 USD
最差交易: -216 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.16 USD
最大连续亏损: -6.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
