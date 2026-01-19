SeñalesSecciones
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
60 (52.63%)
Transacciones Irrentables:
54 (47.37%)
Mejor transacción:
219.73 USD
Peor transacción:
-216.06 USD
Beneficio Bruto:
812.56 USD (77 776 pips)
Pérdidas Brutas:
-694.75 USD (73 386 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (20.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
219.73 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.54
Transacciones Largas:
59 (51.75%)
Transacciones Cortas:
55 (48.25%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
13.54 USD
Pérdidas medias:
-12.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-6.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-216.94 USD (2)
Crecimiento al mes:
-8.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
216.94 USD (36.06%)
Reducción relativa:
De balance:
28.89% (216.06 USD)
De fondos:
22.80% (69.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +219.73 USD
Peor transacción: -216 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +20.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
