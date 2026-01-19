SegnaliSezioni
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
60 (52.63%)
Loss Trade:
54 (47.37%)
Best Trade:
219.73 USD
Worst Trade:
-216.06 USD
Profitto lordo:
812.56 USD (77 776 pips)
Perdita lorda:
-694.75 USD (73 386 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (20.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.73 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.97%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
59 (51.75%)
Short Trade:
55 (48.25%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
13.54 USD
Perdita media:
-12.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-6.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.94 USD (2)
Crescita mensile:
-8.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
216.94 USD (36.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.89% (216.06 USD)
Per equità:
22.80% (69.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +219.73 USD
Worst Trade: -216 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.16 USD
Massima perdita consecutiva: -6.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
