Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
60 (52.63%)
Negociações com perda:
54 (47.37%)
Melhor negociação:
219.73 USD
Pior negociação:
-216.06 USD
Lucro bruto:
812.56 USD (77 776 pips)
Perda bruta:
-694.75 USD (73 386 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (20.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
219.73 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
59 (51.75%)
Negociações curtas:
55 (48.25%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
13.54 USD
Perda média:
-12.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-6.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-216.94 USD (2)
Crescimento mensal:
-8.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
216.94 USD (36.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.89% (216.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.80% (69.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +219.73 USD
Pior negociação: -216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +20.16 USD
Máxima perda consecutiva: -6.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
