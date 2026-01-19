- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
60 (52.63%)
Negociações com perda:
54 (47.37%)
Melhor negociação:
219.73 USD
Pior negociação:
-216.06 USD
Lucro bruto:
812.56 USD (77 776 pips)
Perda bruta:
-694.75 USD (73 386 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (20.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
219.73 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
59 (51.75%)
Negociações curtas:
55 (48.25%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
13.54 USD
Perda média:
-12.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-6.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-216.94 USD (2)
Crescimento mensal:
-8.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
216.94 USD (36.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.89% (216.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.80% (69.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY-STD
|12
|CADCHF-STD
|10
|AUDUSD-STD
|10
|CHFJPY-STD
|10
|AUDNZD-STD
|8
|EURCHF-STD
|8
|XAUEUR-STD
|8
|XAUUSD-STD
|8
|GBPJPY-STD
|8
|AUDJPY-STD
|5
|EURJPY-STD
|4
|GBPCAD-STD
|3
|EURAUD-STD
|3
|NZDJPY-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|EURCAD-STD
|2
|NZDCHF-STD
|2
|NZDUSD-STD
|2
|AUDCAD-STD
|1
|GBPCHF-STD
|1
|GBPUSD-STD
|1
|EURGBP-STD
|1
|NZDCAD-STD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY-STD
|16
|CADCHF-STD
|15
|AUDUSD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|-7
|AUDNZD-STD
|-6
|EURCHF-STD
|9
|XAUEUR-STD
|621
|XAUUSD-STD
|-586
|GBPJPY-STD
|23
|AUDJPY-STD
|7
|EURJPY-STD
|10
|GBPCAD-STD
|-2
|EURAUD-STD
|7
|NZDJPY-STD
|-2
|CADJPY-STD
|-3
|EURCAD-STD
|-2
|NZDCHF-STD
|-2
|NZDUSD-STD
|1
|AUDCAD-STD
|-1
|GBPCHF-STD
|-1
|GBPUSD-STD
|3
|EURGBP-STD
|8
|NZDCAD-STD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY-STD
|2.6K
|CADCHF-STD
|1.2K
|AUDUSD-STD
|865
|CHFJPY-STD
|-1.2K
|AUDNZD-STD
|-1.1K
|EURCHF-STD
|736
|XAUEUR-STD
|53K
|XAUUSD-STD
|-59K
|GBPJPY-STD
|3.6K
|AUDJPY-STD
|1.1K
|EURJPY-STD
|1.6K
|GBPCAD-STD
|-238
|EURAUD-STD
|1K
|NZDJPY-STD
|-378
|CADJPY-STD
|-480
|EURCAD-STD
|-249
|NZDCHF-STD
|-147
|NZDUSD-STD
|142
|AUDCAD-STD
|-159
|GBPCHF-STD
|-60
|GBPUSD-STD
|337
|EURGBP-STD
|608
|NZDCAD-STD
|92
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +219.73 USD
Pior negociação: -216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +20.16 USD
Máxima perda consecutiva: -6.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
