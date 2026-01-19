- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
60 (52.63%)
損失トレード:
54 (47.37%)
ベストトレード:
219.73 USD
最悪のトレード:
-216.06 USD
総利益:
812.56 USD (77 776 pips)
総損失:
-694.75 USD (73 386 pips)
最大連続の勝ち:
7 (20.16 USD)
最大連続利益:
219.73 USD (1)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
59 (51.75%)
短いトレード:
55 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
13.54 USD
平均損失:
-12.87 USD
最大連続の負け:
6 (-6.21 USD)
最大連続損失:
-216.94 USD (2)
月間成長:
-8.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
216.94 USD (36.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.89% (216.06 USD)
エクイティによる:
22.80% (69.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY-STD
|12
|CADCHF-STD
|10
|AUDUSD-STD
|10
|CHFJPY-STD
|10
|AUDNZD-STD
|8
|EURCHF-STD
|8
|XAUEUR-STD
|8
|XAUUSD-STD
|8
|GBPJPY-STD
|8
|AUDJPY-STD
|5
|EURJPY-STD
|4
|GBPCAD-STD
|3
|EURAUD-STD
|3
|NZDJPY-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|EURCAD-STD
|2
|NZDCHF-STD
|2
|NZDUSD-STD
|2
|AUDCAD-STD
|1
|GBPCHF-STD
|1
|GBPUSD-STD
|1
|EURGBP-STD
|1
|NZDCAD-STD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY-STD
|16
|CADCHF-STD
|15
|AUDUSD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|-7
|AUDNZD-STD
|-6
|EURCHF-STD
|9
|XAUEUR-STD
|621
|XAUUSD-STD
|-586
|GBPJPY-STD
|23
|AUDJPY-STD
|7
|EURJPY-STD
|10
|GBPCAD-STD
|-2
|EURAUD-STD
|7
|NZDJPY-STD
|-2
|CADJPY-STD
|-3
|EURCAD-STD
|-2
|NZDCHF-STD
|-2
|NZDUSD-STD
|1
|AUDCAD-STD
|-1
|GBPCHF-STD
|-1
|GBPUSD-STD
|3
|EURGBP-STD
|8
|NZDCAD-STD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY-STD
|2.6K
|CADCHF-STD
|1.2K
|AUDUSD-STD
|865
|CHFJPY-STD
|-1.2K
|AUDNZD-STD
|-1.1K
|EURCHF-STD
|736
|XAUEUR-STD
|53K
|XAUUSD-STD
|-59K
|GBPJPY-STD
|3.6K
|AUDJPY-STD
|1.1K
|EURJPY-STD
|1.6K
|GBPCAD-STD
|-238
|EURAUD-STD
|1K
|NZDJPY-STD
|-378
|CADJPY-STD
|-480
|EURCAD-STD
|-249
|NZDCHF-STD
|-147
|NZDUSD-STD
|142
|AUDCAD-STD
|-159
|GBPCHF-STD
|-60
|GBPUSD-STD
|337
|EURGBP-STD
|608
|NZDCAD-STD
|92
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +219.73 USD
最悪のトレード: -216 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +20.16 USD
最大連続損失: -6.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
6
100%
114
52%
100%
1.16
1.03
USD
USD
29%
1:500