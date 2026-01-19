シグナルセクション
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
60 (52.63%)
損失トレード:
54 (47.37%)
ベストトレード:
219.73 USD
最悪のトレード:
-216.06 USD
総利益:
812.56 USD (77 776 pips)
総損失:
-694.75 USD (73 386 pips)
最大連続の勝ち:
7 (20.16 USD)
最大連続利益:
219.73 USD (1)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
59 (51.75%)
短いトレード:
55 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
13.54 USD
平均損失:
-12.87 USD
最大連続の負け:
6 (-6.21 USD)
最大連続損失:
-216.94 USD (2)
月間成長:
-8.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
216.94 USD (36.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.89% (216.06 USD)
エクイティによる:
22.80% (69.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +219.73 USD
最悪のトレード: -216 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +20.16 USD
最大連続損失: -6.21 USD

レビューなし
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
