SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VTM4363
Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
114
Bénéfice trades:
60 (52.63%)
Perte trades:
54 (47.37%)
Meilleure transaction:
219.73 USD
Pire transaction:
-216.06 USD
Bénéfice brut:
812.56 USD (77 776 pips)
Perte brute:
-694.75 USD (73 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (20.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219.73 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.97%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
59 (51.75%)
Courts trades:
55 (48.25%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
13.54 USD
Perte moyenne:
-12.87 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-6.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-216.94 USD (2)
Croissance mensuelle:
-8.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
216.94 USD (36.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.89% (216.06 USD)
Par fonds propres:
22.80% (69.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +219.73 USD
Pire transaction: -216 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.16 USD
Perte consécutive maximale: -6.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VTM4363
30 USD par mois
28%
0
0
USD
306
USD
6
100%
114
52%
100%
1.16
1.03
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.