Akkarawit Suwanarat

VTM4363

Akkarawit Suwanarat
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
114
이익 거래:
60 (52.63%)
손실 거래:
54 (47.37%)
최고의 거래:
219.73 USD
최악의 거래:
-216.06 USD
총 수익:
812.56 USD (77 776 pips)
총 손실:
-694.75 USD (73 386 pips)
연속 최대 이익:
7 (20.16 USD)
연속 최대 이익:
219.73 USD (1)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.97%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
59 (51.75%)
숏(주식차입매도):
55 (48.25%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
13.54 USD
평균 손실:
-12.87 USD
연속 최대 손실:
6 (-6.21 USD)
연속 최대 손실:
-216.94 USD (2)
월별 성장률:
-8.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
216.94 USD (36.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.89% (216.06 USD)
자본금별:
22.80% (69.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY-STD 12
CADCHF-STD 10
AUDUSD-STD 10
CHFJPY-STD 10
AUDNZD-STD 8
EURCHF-STD 8
XAUEUR-STD 8
XAUUSD-STD 8
GBPJPY-STD 8
AUDJPY-STD 5
EURJPY-STD 4
GBPCAD-STD 3
EURAUD-STD 3
NZDJPY-STD 3
CADJPY-STD 3
EURCAD-STD 2
NZDCHF-STD 2
NZDUSD-STD 2
AUDCAD-STD 1
GBPCHF-STD 1
GBPUSD-STD 1
EURGBP-STD 1
NZDCAD-STD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY-STD 16
CADCHF-STD 15
AUDUSD-STD 9
CHFJPY-STD -7
AUDNZD-STD -6
EURCHF-STD 9
XAUEUR-STD 621
XAUUSD-STD -586
GBPJPY-STD 23
AUDJPY-STD 7
EURJPY-STD 10
GBPCAD-STD -2
EURAUD-STD 7
NZDJPY-STD -2
CADJPY-STD -3
EURCAD-STD -2
NZDCHF-STD -2
NZDUSD-STD 1
AUDCAD-STD -1
GBPCHF-STD -1
GBPUSD-STD 3
EURGBP-STD 8
NZDCAD-STD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY-STD 2.6K
CADCHF-STD 1.2K
AUDUSD-STD 865
CHFJPY-STD -1.2K
AUDNZD-STD -1.1K
EURCHF-STD 736
XAUEUR-STD 53K
XAUUSD-STD -59K
GBPJPY-STD 3.6K
AUDJPY-STD 1.1K
EURJPY-STD 1.6K
GBPCAD-STD -238
EURAUD-STD 1K
NZDJPY-STD -378
CADJPY-STD -480
EURCAD-STD -249
NZDCHF-STD -147
NZDUSD-STD 142
AUDCAD-STD -159
GBPCHF-STD -60
GBPUSD-STD 337
EURGBP-STD 608
NZDCAD-STD 92
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +219.73 USD
최악의 거래: -216 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.16 USD
연속 최대 손실: -6.21 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.19 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
