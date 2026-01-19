- 자본
- 축소
트레이드:
114
이익 거래:
60 (52.63%)
손실 거래:
54 (47.37%)
최고의 거래:
219.73 USD
최악의 거래:
-216.06 USD
총 수익:
812.56 USD (77 776 pips)
총 손실:
-694.75 USD (73 386 pips)
연속 최대 이익:
7 (20.16 USD)
연속 최대 이익:
219.73 USD (1)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
11.97%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
59 (51.75%)
숏(주식차입매도):
55 (48.25%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
13.54 USD
평균 손실:
-12.87 USD
연속 최대 손실:
6 (-6.21 USD)
연속 최대 손실:
-216.94 USD (2)
월별 성장률:
-8.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
216.94 USD (36.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.89% (216.06 USD)
자본금별:
22.80% (69.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY-STD
|12
|CADCHF-STD
|10
|AUDUSD-STD
|10
|CHFJPY-STD
|10
|AUDNZD-STD
|8
|EURCHF-STD
|8
|XAUEUR-STD
|8
|XAUUSD-STD
|8
|GBPJPY-STD
|8
|AUDJPY-STD
|5
|EURJPY-STD
|4
|GBPCAD-STD
|3
|EURAUD-STD
|3
|NZDJPY-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|EURCAD-STD
|2
|NZDCHF-STD
|2
|NZDUSD-STD
|2
|AUDCAD-STD
|1
|GBPCHF-STD
|1
|GBPUSD-STD
|1
|EURGBP-STD
|1
|NZDCAD-STD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY-STD
|16
|CADCHF-STD
|15
|AUDUSD-STD
|9
|CHFJPY-STD
|-7
|AUDNZD-STD
|-6
|EURCHF-STD
|9
|XAUEUR-STD
|621
|XAUUSD-STD
|-586
|GBPJPY-STD
|23
|AUDJPY-STD
|7
|EURJPY-STD
|10
|GBPCAD-STD
|-2
|EURAUD-STD
|7
|NZDJPY-STD
|-2
|CADJPY-STD
|-3
|EURCAD-STD
|-2
|NZDCHF-STD
|-2
|NZDUSD-STD
|1
|AUDCAD-STD
|-1
|GBPCHF-STD
|-1
|GBPUSD-STD
|3
|EURGBP-STD
|8
|NZDCAD-STD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY-STD
|2.6K
|CADCHF-STD
|1.2K
|AUDUSD-STD
|865
|CHFJPY-STD
|-1.2K
|AUDNZD-STD
|-1.1K
|EURCHF-STD
|736
|XAUEUR-STD
|53K
|XAUUSD-STD
|-59K
|GBPJPY-STD
|3.6K
|AUDJPY-STD
|1.1K
|EURJPY-STD
|1.6K
|GBPCAD-STD
|-238
|EURAUD-STD
|1K
|NZDJPY-STD
|-378
|CADJPY-STD
|-480
|EURCAD-STD
|-249
|NZDCHF-STD
|-147
|NZDUSD-STD
|142
|AUDCAD-STD
|-159
|GBPCHF-STD
|-60
|GBPUSD-STD
|337
|EURGBP-STD
|608
|NZDCAD-STD
|92
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +219.73 USD
최악의 거래: -216 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.16 USD
연속 최대 손실: -6.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
