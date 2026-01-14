СигналыРазделы
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 699
Прибыльных трейдов:
740 (43.55%)
Убыточных трейдов:
959 (56.44%)
Лучший трейд:
388.65 USD
Худший трейд:
-547.38 USD
Общая прибыль:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
Общий убыток:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (3 120.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 120.92 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
47.33%
Макс. загрузка депозита:
20.63%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.45
Длинных трейдов:
934 (54.97%)
Коротких трейдов:
765 (45.03%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
2.66 USD
Средняя прибыль:
26.41 USD
Средний убыток:
-15.67 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-107.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 243.02 USD (8)
Прирост в месяц:
43.06%
Годовой прогноз:
522.48%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
466.38 USD
Максимальная:
3 126.84 USD (74.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.47% (3 126.73 USD)
По эквити:
7.54% (382.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +388.65 USD
Худший трейд: -547 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +3 120.92 USD
Макс. убыток в серии: -107.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
TradeMaxGlobal-Live
0.91 × 255
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
еще 58...
Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


Нет отзывов
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSDhrios
30 USD в месяц
141%
0
0
USD
5.5K
USD
22
86%
1 699
43%
47%
1.30
2.66
USD
42%
1:100
