시그널 / MetaTrader 5 / XAUUSDhrios
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 699
이익 거래:
740 (43.55%)
손실 거래:
959 (56.44%)
최고의 거래:
388.65 USD
최악의 거래:
-547.38 USD
총 수익:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
총 손실:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
연속 최대 이익:
35 (3 120.92 USD)
연속 최대 이익:
3 120.92 USD (35)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
47.33%
최대 입금량:
20.63%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.45
롱(주식매수):
934 (54.97%)
숏(주식차입매도):
765 (45.03%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
2.66 USD
평균 이익:
26.41 USD
평균 손실:
-15.67 USD
연속 최대 손실:
53 (-107.96 USD)
연속 최대 손실:
-2 243.02 USD (8)
월별 성장률:
43.06%
연간 예측:
522.48%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
466.38 USD
최대한의:
3 126.84 USD (74.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.47% (3 126.73 USD)
자본금별:
7.54% (382.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1



심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0



심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24



  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +388.65 USD
최악의 거래: -547 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +3 120.92 USD
연속 최대 손실: -107.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
TradeMaxGlobal-Live
0.99 × 263
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
58 더...
Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


리뷰 없음
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XAUUSDhrios
월별 30 USD
141%
0
0
USD
5.5K
USD
22
86%
1 699
43%
47%
1.30
2.66
USD
42%
1:100
