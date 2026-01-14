SignaleKategorien
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 699
Gewinntrades:
740 (43.55%)
Verlusttrades:
959 (56.44%)
Bester Trade:
388.65 USD
Schlechtester Trade:
-547.38 USD
Bruttoprofit:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
Bruttoverlust:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (3 120.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 120.92 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
47.33%
Max deposit load:
20.63%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.45
Long-Positionen:
934 (54.97%)
Short-Positionen:
765 (45.03%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
2.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
53 (-107.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 243.02 USD (8)
Wachstum pro Monat :
43.06%
Jahresprognose:
522.48%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
466.38 USD
Maximaler:
3 126.84 USD (74.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.47% (3 126.73 USD)
Kapital:
7.54% (382.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +388.65 USD
Schlechtester Trade: -547 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 120.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
TradeMaxGlobal-Live
0.74 × 248
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
noch 58 ...
Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


Keine Bewertungen
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
