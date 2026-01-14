SegnaliSezioni
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 699
Profit Trade:
740 (43.55%)
Loss Trade:
959 (56.44%)
Best Trade:
388.65 USD
Worst Trade:
-547.38 USD
Profitto lordo:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
Perdita lorda:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (3 120.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 120.92 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
47.33%
Massimo carico di deposito:
20.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
934 (54.97%)
Short Trade:
765 (45.03%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
26.41 USD
Perdita media:
-15.67 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-107.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 243.02 USD (8)
Crescita mensile:
43.06%
Previsione annuale:
522.48%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
466.38 USD
Massimale:
3 126.84 USD (74.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.47% (3 126.73 USD)
Per equità:
7.54% (382.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +388.65 USD
Worst Trade: -547 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 120.92 USD
Massima perdita consecutiva: -107.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
TradeMaxGlobal-Live
0.74 × 242
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
58 più
Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


Non ci sono recensioni
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
