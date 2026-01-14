信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUUSDhrios
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 699
盈利交易:
740 (43.55%)
亏损交易:
959 (56.44%)
最好交易:
388.65 USD
最差交易:
-547.38 USD
毛利:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
毛利亏损:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
最大连续赢利:
35 (3 120.92 USD)
最大连续盈利:
3 120.92 USD (35)
夏普比率:
0.05
交易活动:
47.33%
最大入金加载:
20.63%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.45
长期交易:
934 (54.97%)
短期交易:
765 (45.03%)
利润因子:
1.30
预期回报:
2.66 USD
平均利润:
26.41 USD
平均损失:
-15.67 USD
最大连续失误:
53 (-107.96 USD)
最大连续亏损:
-2 243.02 USD (8)
每月增长:
43.06%
年度预测:
522.48%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
466.38 USD
最大值:
3 126.84 USD (74.27%)
相对跌幅:
结余:
42.47% (3 126.73 USD)
净值:
7.54% (382.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +388.65 USD
最差交易: -547 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +3 120.92 USD
最大连续亏损: -107.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
TradeMaxGlobal-Live
0.74 × 242
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
58 更多...
Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


没有评论
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
