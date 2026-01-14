シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAUUSDhrios
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 699
利益トレード:
740 (43.55%)
損失トレード:
959 (56.44%)
ベストトレード:
388.65 USD
最悪のトレード:
-547.38 USD
総利益:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
総損失:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
最大連続の勝ち:
35 (3 120.92 USD)
最大連続利益:
3 120.92 USD (35)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
47.33%
最大入金額:
20.63%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
934 (54.97%)
短いトレード:
765 (45.03%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
2.66 USD
平均利益:
26.41 USD
平均損失:
-15.67 USD
最大連続の負け:
53 (-107.96 USD)
最大連続損失:
-2 243.02 USD (8)
月間成長:
43.06%
年間予想:
522.48%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
466.38 USD
最大の:
3 126.84 USD (74.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.47% (3 126.73 USD)
エクイティによる:
7.54% (382.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +388.65 USD
最悪のトレード: -547 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +3 120.92 USD
最大連続損失: -107.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.82 × 251
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
58 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


レビューなし
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XAUUSDhrios
30 USD/月
141%
0
0
USD
5.5K
USD
22
86%
1 699
43%
47%
1.30
2.66
USD
42%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください