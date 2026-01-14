SeñalesSecciones
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 699
Transacciones Rentables:
740 (43.55%)
Transacciones Irrentables:
959 (56.44%)
Mejor transacción:
388.65 USD
Peor transacción:
-547.38 USD
Beneficio Bruto:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (3 120.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 120.92 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
47.33%
Carga máxima del depósito:
20.63%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
934 (54.97%)
Transacciones Cortas:
765 (45.03%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
2.66 USD
Beneficio medio:
26.41 USD
Pérdidas medias:
-15.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
53 (-107.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 243.02 USD (8)
Crecimiento al mes:
43.06%
Pronóstico anual:
522.48%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
466.38 USD
Máxima:
3 126.84 USD (74.27%)
Reducción relativa:
De balance:
42.47% (3 126.73 USD)
De fondos:
7.54% (382.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +388.65 USD
Peor transacción: -547 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +3 120.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 259
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
otros 58...
Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


No hay comentarios
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAUUSDhrios
30 USD al mes
141%
0
0
USD
5.5K
USD
22
86%
1 699
43%
47%
1.30
2.66
USD
42%
1:100
