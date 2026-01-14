Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.