SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAUUSDhrios
Hector Miguel Rios Gonzalez

XAUUSDhrios

Hector Miguel Rios Gonzalez
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 141%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 699
Bénéfice trades:
740 (43.55%)
Perte trades:
959 (56.44%)
Meilleure transaction:
388.65 USD
Pire transaction:
-547.38 USD
Bénéfice brut:
19 544.78 USD (3 678 980 pips)
Perte brute:
-15 024.66 USD (3 632 601 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (3 120.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 120.92 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
47.33%
Charge de dépôt maximale:
20.63%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.45
Longs trades:
934 (54.97%)
Courts trades:
765 (45.03%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
2.66 USD
Bénéfice moyen:
26.41 USD
Perte moyenne:
-15.67 USD
Pertes consécutives maximales:
53 (-107.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 243.02 USD (8)
Croissance mensuelle:
43.06%
Prévision annuelle:
522.48%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
466.38 USD
Maximal:
3 126.84 USD (74.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.47% (3 126.73 USD)
Par fonds propres:
7.54% (382.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 948
NAS100 614
BTCUSD 88
EURUSD 34
USDJPY 14
TRUMPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
NAS100 211
BTCUSD -31
EURUSD 48
USDJPY 19
TRUMPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 67K
NAS100 3.2K
BTCUSD -26K
EURUSD 1.9K
USDJPY 765
TRUMPUSD -24
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +388.65 USD
Pire transaction: -547 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +3 120.92 USD
Perte consécutive maximale: -107.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 166
TradeMaxGlobal-Live
0.74 × 242
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.15 × 75
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 1532
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
58 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Opero exclusivamente XAUUSD (Oro) utilizando un enfoque técnico–institucional basado en estructura de mercado, liquidez y confirmaciones en múltiples temporalidades.

Mi operativa se centra en identificar zonas clave de oferta y demanda, barridos de liquidez y continuaciones de tendencia, priorizando siempre la gestión del riesgo y la consistencia sobre la cantidad de operaciones.

Las entradas se realizan principalmente en sesiones de Londres y Nueva York, evitando horarios de baja liquidez. Cada operación cuenta con stop loss definido y objetivos claros con relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.

El enfoque está orientado a trading intradía y swing corto, buscando movimientos de alta probabilidad en el oro con disciplina y control emocional.


Aucun avis
2026.01.14 23:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.33% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSDhrios
30 USD par mois
141%
0
0
USD
5.5K
USD
22
86%
1 699
43%
47%
1.30
2.66
USD
42%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.