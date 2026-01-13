СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hoang Nine Trader Part Time
Xuan Hoang Nguyen

Hoang Nine Trader Part Time

Xuan Hoang Nguyen
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
57.33 USD
Худший трейд:
-12.25 USD
Общая прибыль:
331.12 USD (88 463 pips)
Общий убыток:
-20.16 USD (140 391 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (331.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
1.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
38.26%
Последний трейд:
58 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.42
Длинных трейдов:
4 (30.77%)
Коротких трейдов:
9 (69.23%)
Профит фактор:
16.42
Мат. ожидание:
23.92 USD
Средняя прибыль:
30.10 USD
Средний убыток:
-10.08 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.16 USD (2)
Прирост в месяц:
156.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.16 USD
Максимальная:
20.16 USD (10.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
10.34% (52.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 8
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 243
BTCUSD -20
XAUUSD 86
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.2K
BTCUSD -140K
XAUUSD 86K
USDJPY 158
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.33 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +331.12 USD
Макс. убыток в серии: -20.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
99.00 × 1
Tôi là một trader đã và đang kiếm được tiền trên thị trường forex trong 8 năm qua. Tôi hiểu được rũi ro và lợi nhuận từ forex đem lại. Tất cả các chiến lượt đều có rũi ro sẽ mất hết tiền nên hãy bỏ ra số tiền mà bạn chấp nhận mất. Nguyên tắc trade của tôi là: - Nếu mất Tiền lệnh này - nhiệm vụ của lệnh sau là lấy lại khoản lỗ đã mất không phải kiếm thêm lợi nhuận. - Không bao giờ rũi ro 1 lệnh quá 10% tài khoản - chỉ trade cặp forex chính.

Hello Millionaire !!! I am a trader who has been making money in the forex market for the past 8 years. I understand the risks and rewards that forex trading brings. Every strategy carries the risk of losing all your money, so only invest what you can afford to lose. My trading principles are as follows: Never lose money. tele :https://t.me/hoangninetraderchiase

Нет отзывов
2026.01.13 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hoang Nine Trader Part Time
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
510
USD
3
0%
13
84%
100%
16.42
23.92
USD
10%
1:200
