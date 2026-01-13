シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hoang Nine Trader Part Time
Xuan Hoang Nguyen

Hoang Nine Trader Part Time

Xuan Hoang Nguyen
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
57.33 USD
最悪のトレード:
-12.25 USD
総利益:
331.12 USD (88 463 pips)
総損失:
-20.16 USD (140 391 pips)
最大連続の勝ち:
11 (331.12 USD)
最大連続利益:
331.12 USD (11)
シャープレシオ:
1.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
38.26%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.42
長いトレード:
4 (30.77%)
短いトレード:
9 (69.23%)
プロフィットファクター:
16.42
期待されたペイオフ:
23.92 USD
平均利益:
30.10 USD
平均損失:
-10.08 USD
最大連続の負け:
2 (-20.16 USD)
最大連続損失:
-20.16 USD (2)
月間成長:
156.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.16 USD
最大の:
20.16 USD (10.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
10.34% (52.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 8
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 243
BTCUSD -20
XAUUSD 86
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 2.2K
BTCUSD -140K
XAUUSD 86K
USDJPY 158
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +57.33 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +331.12 USD
最大連続損失: -20.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
99.00 × 1
Tôi là một trader đã và đang kiếm được tiền trên thị trường forex trong 8 năm qua. Tôi hiểu được rũi ro và lợi nhuận từ forex đem lại. Tất cả các chiến lượt đều có rũi ro sẽ mất hết tiền nên hãy bỏ ra số tiền mà bạn chấp nhận mất. Nguyên tắc trade của tôi là: - Nếu mất Tiền lệnh này - nhiệm vụ của lệnh sau là lấy lại khoản lỗ đã mất không phải kiếm thêm lợi nhuận. - Không bao giờ rũi ro 1 lệnh quá 10% tài khoản - chỉ trade cặp forex chính.

Hello Millionaire !!! I am a trader who has been making money in the forex market for the past 8 years. I understand the risks and rewards that forex trading brings. Every strategy carries the risk of losing all your money, so only invest what you can afford to lose. My trading principles are as follows: Never lose money. tele :https://t.me/hoangninetraderchiase

レビューなし
2026.01.13 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください